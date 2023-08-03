الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة تطلب تحريات المباحث حول عاطل متهم بسكب مادة مشتعلة على جانب الطريق

عاطل
عاطل

طلبت النيابة العامة في مصر الجديدة تحريات المباحث حول عاطل متهم بسكب مادة مشتعلة على جانب الطريق كما طلبت صحيفة الحالة الجنائية للمتهم.

يذكر أنه عقب رصد تداول منشور مدعوم بصورة عبر إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" متضمناً قيام أحد الأشخاص بسكب مادة مشتعلة بجانب الطريق بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة.

بالفحص وبإشراف اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة، نجح رجال المباحث بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير مباحث العاصمة في تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه "له معلومات جنائية".

وبمواجهته اعترف أمام رجال المباحث بإشراف اللواء علاء بشندي مدير المباحث الجنائية بحدوث مشاجرة بين شقيقه وجاره، ارتكب على إثرها الواقعة لمناصرة شقيقه "دون إصابات أو تلفيات"، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مصر الجديدة تحريات عاطل متهم سكب مادة مشتعلة

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