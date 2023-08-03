الخميس 03 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رمضان عبدالمعز: حمد الله طريق الخروج من الأزمات الاقتصادية وضيق الحياة

الشيخ رمضان عبد
الشيخ رمضان عبد المعز،

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن الغرض الأسمى من وجود الإنسان في الأرض هو شكر الله سبحانه وتعالى وعبادته، لذا يجب أن يواظب المؤمن على الحمد والشكر في السراء والضراء.

حمد الله في السراء والضراء 

وأكد الشيخ رمضان عبدالمعز، خلال لقائه ببرنامج “لعلهم يفقهون” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن مهمة إبليس الأولى هى إشغال الناس عن قول الحمدلله في السراء وبث النقمة والاعتراض في عقولهم في الضراء، لذا على كل مسلم ومسلمة التصدي لتلك الوساوس وعدم الانصياع وراءها.

النجاة من الأزمات

وأضاف في حديثه، أن النجاة من الأزمات هى الحمد وليست الشكوى على الإطلاق، لذا الأزمات الاقتصادية وضيق الحياة الآن يجب أن يصاحبها الحمد دائمًا فهي طريق النجاة، فالحمد حافظ للنعمة وجالب للمزيد من النعم.

وأضاف، في حديثه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أفضل الدعاء قول الحمد لله، كما أن السيدة عائشة، رضي الله عنها، كانت تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمد الله في السراء والضراء.

الشيخ رمضان عبد المعز لعلهم يفقهون دي ام سي حمد الله في السراء والضراء شكر الله دائما

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