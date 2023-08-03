كهربا يقود هجوم الأهلى أمام المصرى فى ربع نهائى الكأس

أعلن السويسري مارسيل كولر، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل فريقه لمواجهة نادي المصري البورسعيدي، في دور الـ8 بكأس مصر.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي: محمد الشناوي فى حراسة المرمى.

ومحمد هاني ورامي ربيعة وخالد عبدالفتاح وعلي معلول فى الدفاع.

ومروان عطية وأليو ديانج وأفشة فى وسط الملعب.

وبيرسي تاو وحسين الشحات وكهربا فى الهجوم.

البدلاء: أحمد عبدالقادر وكريستو والقندوسي وطاهر محمد طاهر ورأفت خليل ومحمد فخري وكوكا ومصطفى مخلوف.

ويصعد الفائز من مباراة الأهلى والمصرى لنصف النهائى لمواجهة إنبى، الذى حقق بدوره الفوز على فريق النجوم، أحد فرق دورى الرجة الثانية، ويتأهل الفائز فى نصف النهائى لمواجهة الفائز من الطرف الآخر فى نصف النهائى الذى يجمع الزمالك وبيراميدز.