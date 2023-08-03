الحوار الوطنى.. أحمد كريمة لـ«الدستور»: الزوجة ملزمة بالطاعة وفق ضوابط الشريعة

قال أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن مناقشات الحوار الوطني اليوم، جميعها تستهدف الحفاظ على تماسك الأسرة، مُشيرًا إلى أن المناقشات تناولت 3 قضيا هي “الطاعة والنفقة، والكد والسعاية”.



وأضاف أستاذ الفقه المقارن، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه طرح رأي الشريعة الإسلامية دون التطرق للمذاهب أو الطوائف، وقال إن الله أعطي كل الحقوق للزوجة، وعلى سبيل المثال فالنفقة متوفرة للزوجة في الشريعة الإسلامية إذ قال الله تعالي:" لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله لا يكلف الله نفسًا إلا ما أتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا".



وأشار إلى أن أمر النفقة من البديهيات في الشريعة الإسلامية، أما مسألة الطاعة فإن الزوجة يجب أن تطيع زوجها في حدود المتاح والمقدور عليه، وفي الإطار الذي وضعته الشريعة الإسلامية.



انطلقت منذ قليل، الجلسة الخاصة لمناقشة التعديلات المقترحة حول مشروع القانون المحال للحوار الوطني من مجلس الوزراء حول إنشاء المجلس الوطني للتعليم والتدريب، وبالتوازي تعقد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي جلستها المقررة لمناقشة موضوعات مشكلات ما بعد الطلاق والطاعة والنفقة والكد والسعاية، وذلك ضمن المحور المجتمعى بالحوار الوطني.

وشهدت الجلسة حضور ضياء رشوان، رئيس مجلس أمناء الحوار الوطني، والمستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، وخالد عبدالعزيز، مقرر المحور المجتمعي، وزير الشباب السابق، ومحمد سلماوي، رئيس اتحاد كتاب مصر السابق، الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، وجمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، وعماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، وعدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ، وبعض الخبراء والمعنيين بموضوع الجلسة.