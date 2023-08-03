حبس عاطل لاتهامه بقتل طفل ودفنه أعلى سطح عقار بمدينة نصر

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر حبس عاطل لاتهامه بقتل طفل ودفنه أعلى سطح عقار 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

أدلى المتهم باعترافات تفصيلية مؤكدا أنه ترك بلدته في محافظة المنيا وأتى إلى القاهرة للعمل فيها، إلا أنه قد ضاق به الحال ومر بحالة مادية سيئة، فخطرت في ذهنه خطف الطفل خاصة وأنه يعلم أن والده ميسور الحال.

وأضاف المتهم أنه في يوم الواقعة استدرج الطفل إلى سطح العقار بعد علمه بحب المجني عليه للحيوانات فأوهمه بأن لديه كلبًا ويحتاج لأحد أن يرعاه معللا ذلك بأنه مسافر إلى قريته البعيدة في إجازة تمتد لأسبوع أو أكثر.

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما ورد لقسم شرطة مدينة نصر ثالث في مديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم بغياب نجله، يبلغ من العمر 11 سنة عقب خروجه من مسكنه للهو مع أصدقائه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفني تم التوصل إلى أن مرتكب الواقعة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم وأصل بلدته مركز أبو قرقاص بالمنيا، باستهدافه بمسكنه تبين عدم وجوده وهروبه لبلدته.

وتبين من التحريات الأولية أنه عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا تم ضبط المتهم.

وبمواجهته اعترف بأنه خطط لاختطاف الطفل المتغيب لمساومة والده على دفع مبلغ مالي نظير إطلاق سراحه، من خلال استدراجه لسطح العقار سكنه بدعوى تسليمه حيوانًا أليفًا كلب للاعتناء به أثناء سفره لأصل بلدته، ولدى حضور الطفل قام بخنقه حتى فارق الحياة - خشيةً افتضاح أمره عقب إطلاق سراحه وعقب ذلك قام بدفنه داخل كمية من الرمال الموجودة أعلى سطح العقار.

بالانتقال إلى سطح العقار محل الواقعة، عُثر على جثة المجنى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.