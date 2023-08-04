سُحب ركامية وأمطار رعدية.. تغيرات جوية تشهدها هذه المناطق خلال الساعات المُقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد تغيرات جوية تشهدها عدد من المناطق خلال الساعات المُقبلة، مُشيرة إلى حالة الطقس تُشير إلى وقوع أمطار خفيقة وقد تكون رعدية مع تكوّن سُحب رُكامية وأتربة عالقة.

وأشارت أخر صور الأقمار الصناعية التي التقطتها الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أنَّ تكون السحب الركامية على من المناطق، تبتدأ من أقصي جنوب البلاد (أبوسمبل _بحيرة ناصر).

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تغيرات جوية تشهدها هذه المناطق، يصاحبها سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا، مع وجود بعض الأتربة والرمال المثارة والتي يصاحبها انخفاض في مستوي الرؤية الأفقية.

من جهة أخرى حذرت هيئة الأرصاد الجوية من أجواء حارة رطبة على شمال البلاد شديدة الحرارة على جنوب البلاد.

وتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد تقدم الحزام المدارى، مما يساعد على تتطور السحب الممطرة على مناطق من أقصى جنوب البلاد (حلايب-شلاتين-أبو سمبل-بحيرة ناصر )، يصاحب هذه السحب سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا.

كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة ويصاحبها انخفاض فى مستوى الرؤية الأفقية على هذه المناطق نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على أنَّه تبقى الظاهرة المؤثرة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية هى الشبورة المائية التى سرعان ما تنقشع.

ولفتت إلى أنَّ درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى فى الظل ٣٥ درجة مئوية بينما درجة الحرارة المحسوسة المتوقعة ٣٩ درجة مئوية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة الخميس: