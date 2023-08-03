الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

أسرة شاب غرق في مياه النيل بالمعادي تتسلم جثمانه

غرق في مياه النيل
غرق في مياه النيل

تسلمت أسرة شاب جثمانه من داخل المشرحة بعد إجراء الصفة التشريحية للجثة، بعد أن عثر عليه في مياه نهر النيل بنطاق دائرة القسم، وذلك لدفنها في مقابر الأسرة.

وشهدت منطقة المعادي بمحافظة القاهرة حالة من الحزن، عقب ظهور جثة شخص في العقد الثالث من عمره طافية على سطح النيل، وتمكن رجال الإنقاذ النهري من انتشال الجثة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وكان قسم شرطة المعادي، تلقى بلاغًا من الأهالي يفيد العثور على جثة طافية بنهر النيل بدائرة القسم، وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، بفريق إنقاذ نهري لمكان الواقعة.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري بالقاهرة من انتشال جثة غريق من نهر النيل بالمعادي.

وبالفحص ومناظرة الجثة تبين أنها لشخص في العقد الثالث من عمره، وتبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية بالجثة، وتم نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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