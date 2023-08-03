فتح باب التقديم في برنامج دبلوم التنمية الثقافية بجامعة القاهرة

أعلنت كلية آداب جامعة القاهرة فتح باب التقديم في برنامج دبلوم "التنمية الثقافية" للعام الجامعي الجديد 2023/2024 لقبول دفعة جديدة من الطلاب الراغبين في الالتحاق للدراسة بالدبلوم المتخصص.

الأوراق المطلوبة للتقديم:

اصل شهادة التخرج أصل شهادة المعادلة للخريجين من الجامعات الخاصة أصل شهادة بيان درجات للمتقدمين لدرجة الماجستير أقسام (التاريخ- اللغات الشرقية وآدابها). أصل شهادة الماجستير للمتقدمين لبرنامج الدكتوراه. أصل شهادة الميلاد "كمبيوتر" الموقف من التجنيد للذكور وصورة منه عدد 6 صور شخصية صورة الرقم القومي موافقة جهة العمل في حال عمل الطالب بالحكومة.

طريقة التقديم:

يدخل الطالب على الموقع الموضح بالصورة، ثم يضغط على نموذج الالتحاق بالبرنامج في الآداب، ثم يملأ نموذج الالتحاق والإقرار ويطبعه، ويتم تسليم النموذج مع الأوراق المطلوبة للتقديم، إلي إدارة الدراسات العليا بكلية الآداب- جامعة القاهرة.

ويعد الدبلوم البرنامج الوحيد المهني المتخصص في مجال التنمية الثقافية بالجامعات المصرية والعربية، ويعتمد برنامج الدراسة فيه على تنوع المحتوى الدراسي بين حقل الإنسانيات والمجالات التي يتطلبها العمل الإداري المرتبط بالثقافة وسوقها.

وتنقسم المحاضرات بين 3 مجالات أساسية وهي: التكوين الثقافى العام، والإدارة الثقافية وتصميم المشروعات الثقافية، والوساطة والتنشيط الثقافي.

وتشمل استراتيجيات التعلم بالدبلوم في جامعة القاهرة، بين المحاضرات النظرية وأساليب التعلم الذاتي المصاحب بالإرشاد الأكاديمي والورش العملية والتدريبات الميدانية.

ومن أهم شروط الالتحاق البدبلوم، في كلية الآداب، أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة الليسانس أو البكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها، ويفضل أن يجيد اللغة الإنجليزية، إضافة إلى اجتياز امتحانات القبول والتي تتضمن امتحان تحريري وآخر شفوي، على أيدي نخبة من الأساتذة بكلية الآداب.

واستحدثت كلية الآداب في 2014 دبلوم مهني في مجال التنمية الثقافية وإدارتها بهدف تخريج متخصصين يكون لديهم الثقافة المعرفية والمهارات العملية اللازمة للعمل في الحقل الثقافي وسوقه.