محافظ مطروح يناقش مقترحات تطوير المرافق بالسلوم

ناقش اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، مقترحات تطوير عدد من المرافق بمدينة السلوم؛ لمزيد من تحسين الخدمات للمواطنين والظهور بالشكل اللائق لمدخل بوابة مصر الغربية ويواكب جهود الدولة في إقامة عدد من المشروعات القومية ومنها تطوير ميناء منفذ السلوم البري.

جاء ذلك بحضور اللواء أشرف إبراهيم، السكرتير العام والعميد حاتم السبع السكرتير المساعد، والعميد عبدالغني السماحي، رئيس مدينة السلوم، والمهندس إبراهيم الحفيان، وكيل وزارة الإسكان، وعدد من مديري المديريات والإدارات بالمحافظة.

واستعرض المهندس إبراهيم الحفيان، وكيل وزارة الإسكان مقترح إقامة موقف سيارات حضارى بالكيلو ٤ بمدخل المدينة على مساحة ١٠ آلاف م٢ يسع ٧٠ سيارة ميكروباص لمطروح والإسكندرية و٢٤ أتوبيسًا، بالإضافة إلى سيارات الركاب داخل المدينة وإلى منفذ السلوم البري.

وأوضح وكيل إسكان مطروح، أنه مخطط أن يلحق بموقف السيارات عدد ٨ محلات وكافتيريا و٢ مبنى دورة مياه مع تنظيم وتيسير حركة المرور للدخول والخروج من الموقف بسهولة ويسر.

وخلال الاجتماع، تم عرض ومناقشة مقترح إقامة سوق حضاري جديد بالمدينة، للقضاء على الأسواق العشوائية والحفاظ على الشكل الحضاري بالمدينة، وذلك على مساحة ٣١٢٥م٢ بعدد ٤٤ محلًا و١٩ باكية، ويضم كافتيريا ودورات مياه ومبنى إداري.

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