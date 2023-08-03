وفد التنسيقية يشارك في ختام نموذج محاكاة تغير المناخ لـ"سياسية واقتصاد السويس"

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في حفل ختام نماذج محاكاة تغير المناخ COP27، الذي نظمته كلية السياسية والاقتصاد جامعة السويس، والاتحاد الأوروبي، والبورصة المصرية.

ووجه الدكتور عبدالعظيم الشرقاوي رئيس جامعة السويس الشكر للحضور، وقال إننا في هذه المرحلة الراهنة من عمر الأمة يعد السياسيون هم من يتحكمون في زمام الأمور بسياساتهم وقراراتهم ولا بد من أن نقف أمام كل إنجاز تحقق على أرض الواقع والذي يجني ثمارها الصغار والكبار سواء من إنجازات تمت بشبكة الطرق والكباري ومن بناء مدن ومساكن جديدة.

وأوضح الشرقاوي أن الدولة تدعم الطالب بـ ٢٢٥٠ جنيها ويتحمل ٣٥٠ جنيها فقط في المدينة الجامعية مشيرًا إلى أن الدولة تقف بجانب الشباب لأنهم سفراء المجتمع، كما نصح شباب الجامعات بعدم الانسياق وراء كل ما تبثه وسائل التواصل الاجتماعي، مطالبا الجميع بالتحقق من مدى صحتها والمشاركة بالآراء البناءة فالسياسة هي المحرك والدينامو لآراء المجتمع وتقدمه.

فيما وجه الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا ومدرس العلوم السياسية بالكلية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الطلاب بضرورة الاهتمام والمشاركة في نماذج المحاكاة والأنشطة التي توفرها الجامعة ليصبح شباب ناجح في حياته العملية.

وطالب أساتذة الجامعات بضرورة تنظيم ورش عمل للاطلاع على ما يتم ويتحقق على أرض الواقع من إنجازات للمشروعات القومية والتنموية الكبرى وكذلك عمل قراءة تحليلية لزيارات الرئيس للدول الخارجية وتحليل ما حدث من اجتماعات ونتائج ذلك على المجتمع.

وذكر النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن نماذج المحاكاة هي بداية الربط ما بين الدراسة والواقع العملي الحقيقة، مضيفا أننا أمام تجربه جديرة بالاهتمام والدعم لشباب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السويس.

وأضاف نجاتي، الحقيقة أننا في الجمهورية الجديدة نسعى أن تكون لدينا ذخيرة جديدة من رجال دوله وأحسن مثال ممكن حدا يشرفه أو يتعلم منه هو كيسنجر الرجل ذو 100 عام مثال حي على خدمه الوطن والتفاني في تقديم مصلحة الوطن علي الأيدلوجيا.

وقال، أنا أدعوكم للبحث عن تجارب مصرية وشخصيات مصرية كانت نموذجا لرجال الدولة وأنا أذكر على سبيل المثال لسهولة البحث والمقارنة دكتور علي الدين هلال هو رجل دوله من طراز فريد يخدم الدولة دائما ويقدم أجيال جديدة من الكوادر التي تصلح أن تكون رجال دوله.

ووجه رسالة إلي الشباب، قائلا: كونوا أنتم ذخيرة مصر كرجال دولة المستقبل أمامكم الوطن يحتاج مجهودكم والتنسيقية دائما ما تقدم يد العون والدعم لكل الشباب الواعد.

ضم وفد التنسيقية النائب حازم عمر عضو مجلس الأمناء، النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ، ومن الأعضاء أحمد نصر الله وميناء راشد وإسلام زيدان.