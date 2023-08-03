محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة والمهنية

اعتمد محافظ كفرالشيخ جمال نور الدين، اليوم /الخميس/ نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية، بحضور محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

وأكد المحافظ - في بيان - أن عدد المتقدين 10 آلاف، و840 طالبا وطالبة بالمحافظة، وبلغ عدد الحاضرين 10046 طالبا وطالبة، نجح منهم 9678 فيما تغيب 794 طالبا وطالبة، وبلغت نسبة النجاح 96.34% .

وأضاف المحافظ فيما يتعلق بترتيب الإدارات حسب نسبة النجاح، جاءت إدارة سيدي غازي بالمركز الأول بنسبة 100%، تلتها إدارات سيدي سالم، فوه ، مطوبس، الرياض، غرب كفر الشيخ، قلين، برج البرلس، الحامول، دسوق، شرق كفر الشيخ، بيلا، بلطيم .

كما اعتمد المحافظ نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 100%، حيث تقدم للامتحان 31 طالبا وطالبة حضر منهم 16 طالبا وطالبة، وتغيب منهم 15 طالبا وطالبة، ونجح 16 طالبا وطالبة.

وفي سياق آخر، هنأ محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين، الطالب محمد وليد صفر عبد اللطيف، الفائز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة تحدي القراءة العربي التعليم، وخالد بدر الدين فكرون موجه عام المكتبات، لحصده لقب أفضل مشرف على مستوى الجمهورية في مسابقة تحدى القراءة العربي، موجها الشكر لأسرة الطالب، ولوكيل وزارة التربية والتعليم محمد عبدالله.

وفي سياق متصل، كرم محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، الطالب محمد وليد وخالد بدر الدين، موجه عام المكتبات، وسبق تكريم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، للطالب والموجه العام في الحفل الختامي للدورة السابعة من مسابقة تحدي القراءة العربي والتي حظيت هذا العام بمشاركة واسعة من كافة أنحاء الوطن العربي لما يربو على 15 مليون مشترك.

وقدم وكيل الوزارة خالص الشكر والتقدير للطالب وأسرته الداعمين له، مشيدا بروح التعاون بين توجيه عام المكتبات الذي توج بحصاد المركز الأول على مستوى الجمهورية في الإشراف، مؤكداً دور القراءة وأهميتها في بناء الشخصية وخلق جيل مثقف ومطلع على شتى العلوم والثقافات ومن ثم يستطيع مواجهة كافة التحديات في المستقبل.

