الخميس 03 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة والمهنية

جمال نور الدين
جمال نور الدين

  

 

اعتمد محافظ كفرالشيخ جمال نور الدين، اليوم /الخميس/ نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية، بحضور محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ. 
وأكد المحافظ - في بيان - أن عدد المتقدين 10 آلاف، و840 طالبا وطالبة بالمحافظة، وبلغ عدد الحاضرين 10046 طالبا وطالبة، نجح منهم 9678 فيما تغيب 794 طالبا وطالبة، وبلغت نسبة النجاح 96.34% .
وأضاف المحافظ فيما يتعلق بترتيب الإدارات حسب نسبة النجاح، جاءت إدارة سيدي غازي بالمركز الأول بنسبة 100%، تلتها إدارات سيدي سالم، فوه ، مطوبس، الرياض، غرب كفر الشيخ، قلين، برج البرلس، الحامول، دسوق، شرق كفر الشيخ، بيلا، بلطيم .
كما اعتمد المحافظ نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 100%، حيث تقدم للامتحان 31 طالبا وطالبة حضر منهم 16 طالبا وطالبة، وتغيب منهم 15 طالبا وطالبة، ونجح 16 طالبا وطالبة.
وفي سياق آخر، هنأ محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين، الطالب محمد وليد صفر عبد اللطيف، الفائز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة تحدي القراءة العربي التعليم، وخالد بدر الدين فكرون موجه عام المكتبات، لحصده لقب أفضل مشرف على مستوى الجمهورية في مسابقة تحدى القراءة العربي، موجها الشكر لأسرة الطالب، ولوكيل وزارة التربية والتعليم محمد عبدالله.
وفي سياق متصل، كرم محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، الطالب محمد وليد وخالد بدر الدين، موجه عام المكتبات، وسبق تكريم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، للطالب والموجه العام في الحفل الختامي للدورة السابعة من مسابقة تحدي القراءة العربي والتي حظيت هذا العام بمشاركة واسعة من كافة أنحاء الوطن العربي لما يربو على 15 مليون مشترك.
وقدم وكيل الوزارة خالص الشكر والتقدير للطالب وأسرته الداعمين له، مشيدا بروح التعاون بين توجيه عام المكتبات الذي توج بحصاد المركز الأول على مستوى الجمهورية في الإشراف، مؤكداً دور القراءة وأهميتها في بناء الشخصية وخلق جيل مثقف ومطلع على شتى العلوم والثقافات ومن ثم يستطيع مواجهة كافة التحديات في المستقبل.
 

التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم والتعليم التعليم والتعليم الفني التربية والتعليم الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي الدور الثاني للشهادة الإعدادية

الأكثر قراءة

لجنة التظلمات تُقلّص عقوبة كهربا لـ6 مباريات وغرامة نصف مليون جنيه

حقيقة مد التسجيل فى اختبارات القدرات

طوارئ في "الري" للتعامل مع حرارة أغسطس

مأساة أحمد.. ذهب للعمل مع شركة مقاولات فسقط من الدور السابع

تنسيق كلية التمريض 2023 في جميع المحافظات

مدير أمن الجيزة يعتمد حركة تنقلات المديرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لياو ليتشيانج

حشد التوافق ومواصلة التعاون فى بناء طريقى الحرير الأخضر والرقمى

ماجد حبته

صراع ثلاثى فى كوبا

خالد عكاشة

ما الذى يجرى فى الساحل الإفريقى؟

محاسن السنوسي

إفريقيا شركاء لا أجراء

مدحت بشاى

فى مئوية البطريرك 117

عبد الرحيم طايع

السوشيال ميديا التى صارت مخيفة!

د هند جاد

دكر سوشيالجى

حسين دعسة

كيف يرى مستشار الرئيس الأوكرانى العالم بعد الحرب؟

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه

"الخارجية الفلسطينية": إسرائيل تستغل غياب تطبيق حل الدولتين لضم الضفة الغربية

إصابة 97 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلى