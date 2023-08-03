السجن 3 سنوات لعاطل بتهمة ترويج مخدر الشابو فى الأزبكية

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في العباسية، عاطلا بالسجن 3 سنوات، لاتهامه بترويج مخدر الشابو في منطقة الأزبكية.

البداية بتلقي اللواء محمد عبدالله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" حال تواجده بدائرة قسم شرطة الأزبكية، وبحوزته (كمية من مخدر الشابو- فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار- مبلغ مالى)، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.