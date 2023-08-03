الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع وإصابة 10 بسبب حادثي سير بصحراوي البحيرة

ارشيفية
ارشيفية

لقي مواطن مصرعه وأُصيب 6 آخرون بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادثيّ سير بمركز وادي النطرون بالظهير الصحراوي لمحافظة البحيرة. 

البداية بتلقي مديرية أمن البحيرة إخطارًا بتلك الوقائع من شرطة النجدة، وبالفحص تبيَّن مصرع مواطن مقيم بأسيوط وإصابة 6 آخرين إثر وقوع حادث تصادم ميكروباص ودراجة نارية بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي دائرة مركز وادي النطرون. 

وتم نقل جثة المتوفي إلى غرفة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون، تحت تصرف النيابة العامة وكذلك نقل المصابين لذات المستشفى، لإسعافهم وتقديم الخدمات الصحية.

وشهد مركز وادي النطرون، إصابة 3 أشخاص بكسور وجروح مختلفة إثر وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي دائرة المركز، وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزي بوادي النطرون لإسعافهم، وتحررت عن ذلك المحاضر اللازمة، تمهيدًا لإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات، ومعرفة أسباب وملابسات تلك الحوادث.

مواطن كسور وكدمات محافظة البحيرة مديرية أمن البحيرة شرطة النجدة ميكروباص دراجة نارية

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