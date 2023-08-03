الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

دبلوماسي سابق يكشف كواليس لقاء الرئيس السيسي وميتسوتاكيس

الرئيس السيسي وميتسوتاكيس
الرئيس السيسي وميتسوتاكيس

قال السفير أشرف حربي، مساعد وزير الخارجية الأسبق مستشار مركز الخليج للدراسات السياسية والإستراتيجية إن قمة اليوم بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس تنطلق أهميتها من كونها أول زيارة لرئيس الوزراء اليوناني الجديد للقاهرة.

أضاف حربي: "سيتم من خلال القمة التنسيق والتعاون بين البلدين وحول أهم الموضوعات المقرر مناقشتها، متوقعًا مناقشة  ملفات الربط الكهربي والتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين والوضع في المنطقة خاصة بالنسبة للملف الليبي، فضلاً عن الوضع في شرق المتوسط وبالطبع القضية الفلسطينية وتطوراتها وكذلك الوضع مع القوى الإقليمية الأخرى والعلاقات مع تركيا وإيران.

وتابع "يأتي هذا مع ما يتردد حول أن رئيس الوزراء اليوناني سيقدم نحو أكثر من ألف وظيفة للعمالة المصرية ومن المتوقع أن تتم مناقشة ملف العلاقات العمالية بين البلدين وهو ملف له تاريخ طويل، حيث يوجد في اليونان العديد من المصريين الذي يعملون في القطاع الزراعي وصيد الأسماك، حيث يعملون في اليونان وفقا لاتفاقيات مبرمة بين البلدين يتم تجديدها في نهاية كل بروتوكول ومع اللجان المتشركة، كما ستتم مناقشة موضوع غاز المتوسط والتعاون الثلاثي مع قبرص.

وواصل أن استضافة القمة في مكان كمدينة العلمين أمر بالغ الأهمية، لاسيما أن العلمين منطقة استراتيجية واقتصادية كبيرة كما تحاول مصر جذب العديد من الاستثمارات الاوروبية اليها، خاصة دول الجوار الأوروبي وأهمها اليونان وقبرص: الرئيس السيسي يولي أهمية كبيرة للعلاقات مع اليونان والسياسة الخارجية المصرية من أهم أولوياتها التعاون المصري الأوروبي، خاصة دول الجنوب الأوروبي.

رئيس الوزراء اليوناني لدستور القمة السيسي قبرص العلمين

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