أسماء وكلاء قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة بني سويف

أصدر الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم الخميس، عدة قرارات بقيام 22 عضو هيئة تدريس بأعمال وكلا قطاع الدراسات العليا والبحوث حتى 31-7-2024.

شملت القرارات قيام الدكتورة أميرة أحمد همام عطية بأعمال وكيل كلية الطب البشري، والدكتور محمد أحمد محمود بأعمال وكيل كلية الخدمة الاجتماعية التنموية، والدكتور كريم أحمد إبراهيم بأعمال وكيل كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والدكتور محروس محمد إبراهيم بأعمال وكيل كلية الآداب، والدكتور أحمد محمد إبراهيم محمد بأعمال وكيل كلية التكنولوجيا والتعليم.

والدكتورة أميرة مراد حسين بأعمال وكيل كلية الصيدلة، والدكتور أحمد شعبان عبد الحي بأعمال وكيل كلية الهندسة، والدكتور محمد سعيدان سيد بأعمال وكيل كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والدكتور خالد يوسف يوسف بأعمال وكيل كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء، والدكتور محمد سيد عبد الحميد بأعمال وكيل كلية العلوم، والدكتورة مروة ممدوح مصطفي بأعمال وكيل كلية الفنون التطبيقية.

كما شملت القرارات قيام الدكتور أحمد محمد عاطف عزازي بأعمال وكيل كلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة، والدكتورة ولاء ربيع مصطفى بأعمال وكيل كلية التربية، والدكتورة سلوى أحمد محمد إبراهيم بأعمال وكيل كلية التمريض، والدكتور عبد الحميد إبراهيم السيد بأعمال وكيل معهد علوم المسنين، والدكتور عصام عبد الرحمن محمد بأعمال وكيل كلية علوم الأرض، والدكتور خالد على أحمد بأعمال وكيل كلية الطب البيطري، والدكتور طه محمد مبروك بأعمال وكيل كلية التربية للطفولة المبكرة، والدكتور هشام محمد بشير بأعمال وكيل كلية السياسة والاقتصاد، والدكتورة إيمان عوض عبد الكريم بأعمال وكيل كلية العلاج الطبيعي، والدكتور أحمد نبيل أحمد بأعمال وكيل كلية طب الأسنان، والدكتور رجب عبد الظاهر على بأعمال وكيل كلية الحقوق.

وفي سياق آخر ، أصدر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، عدة قرارات تتضمن قيام عدد من أعضاء هيئة التدريس بأعمال مديري المراكز والوحدات ذات الطابع الخاصبالجامعة حتى 31 يوليو 2024.