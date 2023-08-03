الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس حزب الاتحاد: يجب الاحتكام للشريعة الإسلامية فى تعديلات قانون الأحوال الشخصية

حزب الاتحاد
حزب الاتحاد

قال المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن الاستضافة والرؤية ضمن المشكلات المترتبة على الطلاق ويجب عقد جلسات لمناقشتها.

وأضاف صقر، في كلمته خلال جلسة لجنة الأسرة بالحوار الوطني لمناقشة مشكلات الطلاق، أن مشكلات الطلاق مترابطة وكان يجب جمعها في جلسات واحدة.

وتابع: "صندوق بنك ناصر الاجتماعي محدود بصرف ٥٠٠ جنيه حدا أقصى، ويجب تفعيل هذا الصندوق حتى يكون قادرا على القيام بدوره في النفقات، من خلال زيادة الحد الأقصى للنفقة".

وفي شأن الحضانة، أوضح: "إن مرتبة الأب بعيدة في الحضانة بقانون الأحوال الشخصية الحالي، ونطالب بتعديل القانون لتوفير الحضانة للأب بعد وفاة الزوجة، كون الوضع الحالي غير عادل وغير مفيد للطفل".

واختتم: "العلاقة الزوجية من أسمى العلاقات على مستوى الإنسانية، ويجب أن نحتكم إلى الشريعة الإسلامية في أي تعديلات بقانون الأحوال الشخصية".

الأحوال الشخصية الحوار الوطنى العلاقة الزوجية المستشار رضا صقر بنك ناصر الاجتماعي شريعة الإسلام

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