الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فتح باب التظلم على نتائج الشهادة الإعدادية "دور ثان" بالوادي الجديد

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم

أعلن المهندس سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الخميس، عن فتح باب التظلّمات على نتائج الشهادة الإعدادية ( الدور الثانى ) للعام الدراسى 2022 _ 2023م، لمدة 10 أيام بدءا من اليوم الخميس، تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، والدكتورة حنان مجدى نائب المحافظ.

وأوضح وكيل التعليم بالمحافظة أنه على من يرغب فى تقديم التظلم عليه التوجه لإدارة شئون الطلبة والامتحانات بالمديرية، مع إرفاق صورة الرقم القومى (لولى الأمر).

واعتمد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٢-٢٠٢٣ بنسبة نجاح بلغت ٩٨٪ من إجمالي الطلاب المتقدمين للامتحان.

وأوضح المهندس سيد عبد العزيز وكيل التربية والتعليم بالمحافظة أن إجمالي المقيدين  لأداء الامتحانات بالدور الثاني بلغ  ٨٣٧ طالب وطالبة حضر منهم ٨٠٩ ونجح ٧٩٣ طالبا وطالبة.

لمعرفة النتيجة من خلال الرابط التالي:

https://drive.google.com/file/d/1YXU2-9U8fcg4pYkZZ0pH9buiXO99jZTX/view?usp=drivesdk

وكيل التعليم الوادي الجديد فتح باب التظل مات نتائج الشهادة الاعدادية وزير التربية والتعليم تقديم التظلم إرفاق صورة الرقم القومي لولى الأمر

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