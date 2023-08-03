للمرة الثالثة.. البرازيل تودع كأس العالم للسيدات من دور المجموعات

لم يتغيب منتخب البرازيل عن أي نسخة من نسخ بطولة كأس العالم للسيدات، منذ انطلاقها في عام 1991 في الصين، وقبل النسخة الحالية 2023 في أستراليا ونيوزيلندا لم ينجح في تجاوز دور المجموعات سوى في نسختين، وكانتا أول نسختين.

النسخة الأولى

ففي النسخة الأولى احتل المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط جمعها من انتصار واحد تحقق في الجولة الأولى على منتخب اليابان بنتيجة هدف نظيف، وبعده انهزم في الجولتين الثانية، والثالثة على يد منتخبي الولايات المتحدة الأمريكية، والسويد بنتيجتي 5 أهداف دون رد، وهدفين دون مقابل على الترتيب.

النسخة الثانية

وفي النسخة الثانية 1995 في السويد قبع في قاع المجموعة الأولى بنفس النقاط الثلاث التي حصدها من فوز وحيد تم تسجيله على منتخب السويد بنتيجة هدف نظيف في الجولة الأولى، وبعده خسر في الجولة الثانية أمام اليابان بنتيجة 1 – 2، وخسر في الجولة الثالثة أمام منتخب ألمانيا بنتيجة ثقيلة جدا 1 – 6.

النسخة الثالثة لخروج البرازيل من دور المجموعات

ومن ثم شهدت النسخة الحالية من كأس العالم الخروج الثالث للبرازيل من دور المجموعات إذ احتلت المركز الثالث في المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط جمعتها من انتصار يتيم على منتخب بنما بنتيجة رباعية نظيفة تحقق في الجولة الأولى، وتعادل وحيد كان سلبيا مع منتخب جامايكا في الجولة الثالثة، وهزيمة واحدة تلقاتها على يد منتخب فرنسا بنتيجة 1 – 2 في الجولة الثانية.

لماذا فشلت البرازيل غب التأهل إلى دور الـ16؟

لم يكن متاحا أمام البرازيل سوى تسجيل الفوز على جامايكا حتى تتأهل إلى دور الـ16 لكنها عجزت عن فعل ذلك لتغادر البطولة مبكرا.

والمدهش أن البرازيل قد ألتقت جامايكا من قبل في دور المجموعات في كأس العالم الماضية 2019 في فرنسا، وفازت عليها بنتيجة 3 أهداف دون رد.

البرازيل والوصول إلى النهائي لمرة واحدة

لم تتمكن البرازيل من التتويج بلقب كأس العالم من قبل لكنها استطاعت أن تصل إلى المباراة النهائية مرة واحدة فقط في كأس العالم 2007 في الصين، وخسرت أمام ألمانيا بنتيجة هدفين دون مقابل.

البرازيل حصلت على الميدالية البرونزية مرة واحدة

كما أنها حصلت على الميدالية البرونزية مرة واحدة أيضا في كأس العالم 1999 في الولايات المتحدة بتغلبها على منتخب النرويج بضربات ترجيحية 5 – 4 عقب انتهاء المباراة بنتيجة التعادل السلبي.

لكن قبلها في دور قبل النهائي خسرت أمام الولايات المتحدة بنتيجة هدفين نظيفين، وهذه كانت المرة الوحيد التي بلغت فيها هذا الدور.

البرازيل والاقصاء من دور الثمانية

وتم اقصائها من دور الثمانية مرتين، المرة الأولى كانت في كأس العالم 2003 في الولايات المتحدة على يد السويد التي هزمتها بنتيجة 2 – 1.

والمرة الثانية كانت في كأس العالم 2011 في ألمانيا أمام الولايات المتحدة بضربات ترجيحية 3 – 5 بعد نهاية اللقاء بنتيجة التعادل الإيجابي هدفين لمثلهما.

والبرازيل والاطاحة من دور ثمن النهائي

بالاضافة إلى أن تم الاطاحة بها من دور ثمن النهائي مرتين أيضا، المرة الأولى كانت في كأس العالم 2015 في كندا على يد منتخب إستراليا بهزيمتها بنتيجة هدف نظيف، والمرة الثانية كانت في البطولة الماضية أمام فرنسا بخسارتها بنتيجة 1 – 2.

إذن خروج البرازيل من دور المجموعات في البطولة الجارية يعد مفاجأة لأن المجموعة لم تكن صعبة على الاطلاق كما أنها عودت جماهيرها على تخطي دور المجموعات على الأقل في النسخ الست السابقة.