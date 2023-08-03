3 معسكرات للحكام تابعة للاتحاد الدولى قبل انطلاق الموسم الجديد

تبدأ خلال الأيام المقبلة معسكرات الحكام للموسم الجديد وهي معسكرات تابعة للاتحاد الدولي "فيفا" تحت إشراف لجنة الحكام الرئيسية برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا ويعاونه كلا من محمد فاروق نائب رئيس اللجنة والأعضاء توفيق السيد وأحمد أبوالعلا وحمدي القاضي وأيمن دجيش ومجدي رزق ومهند دبا وسعيد عبدالغفار.

البداية ستكون بإقامة معسكر لحكام كرة الصالات وسيكون المعسكر الأول من نوعه الذي يقام في مصر تحت إشراف الاتحاد الدولي ويبدأ يوم الأحد المقبل ويستمر لمدة ثلاثة أيام بمشاركة 30 حكما يقومون بإدارة مباريات كرة الصالات في مصر.

وهناك أيضا معسكر للحكام الواعدين خلال الفترة من 10 إلى 12 أغسطس الجاري بمشاركة 30 حكما من حكام الساحة فقط وحتى الأن لم يتم الاستقرار على أسماء الحكام الذين سيشاركون في المعسكر.

وتختتم المعسكرات التابعة للاتحاد الدولي بمعسكر حكام النخبة بدء من يوم 24 أغسطس الجاري بمشاركة الحكام الدوليين وحكام النخبة.

من المعروف أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يقيم قبل بداية كل موسم عددا من المعسكرات تحت إشرافه ويتكفل الاتحاد الدولي بكافة متطلبات المعسكرات من تعيين المحاضرين والمصاريف المالية والزي الخاص للحكام.