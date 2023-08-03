الخميس 03 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حقيقة مد التسجيل فى اختبارات القدرات

صورة خلال اللقاء
صورة خلال اللقاء

تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إصدار قرار بمد التسجيل لطلاب شهادة الثانوية العامة في اختبارات القدرات لفترة جديدة.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لمد التسجيل لطلاب شهادة الثانوية العامة في اختبارات القدرات لفترة جديدة، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.

وشددت على أن الموعد النهائي لطلاب شهادة الثانوية العامة 2022 /2023 لتسجيل اختبارات القدرات للكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات، هو اليوم 3 أغسطس 2023، دون وجود أي نية لمد التسجيل لفترة جديدة، حيث يتم التسجيل بتلك الاختبارات على موقع التنسيق الإلكتروني عبر الرابط التالي: "tansik.digital.gov.eg"، مناشدةً الطلاب وأولياء الأمور سرعة التسجيل والتقدم لاختبارات القدرات عبر الموقع الإلكتروني، مع عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة.

وفي سياق متصل، تتمثل الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات كشرط للالتحاق بها للعام الجامعي 2023 /2024 في (كليات الفنون الجميلة (فنون- عمارة)- كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان- دمياط- بنها- بني سويف)- كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان- كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان- كلية التربية الفنية جامعة المنيا- كليات التربية الرياضية- كليات التربية النوعية شعبتى (التربية الفنية والتربية الموسيقية)- شعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة- شعبتى التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس)- كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس.

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