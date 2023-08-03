الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ارتفاع متوسط العبور اليومى بقناة السويس إلى 72 سفينة خلال 2023

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن حركة الملاحة بالقناة سجلت، اليوم الخميس، عبور 83 سفينة من الاتجاهين دون انتظار، بإجمالي حمولات صافية قدرها 4.8 مليون طن.

ويبلغ عدد السفن العابرة للقناة من اتجاه الشمال 42 سفينة بحمولات صافية قدرها 2.1 مليون طن، فيما تعبر 41 سفينة من اتجاه الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة بإجمالي حمولات صافية بلغت 2.7 مليون طن.

وأشار رئيس الهيئة، في بيان، إلى أن الأرقام القياسية التي تسجلها حركة الملاحة بالقناة تعكس بما لا يدع مجالًا للشك عدم صحة الأصوات التي شككت في الجدوى الاقتصادية لمشروع قناة السويس الجديدة الذي نجح في تحقيق المستهدف منه برفع كفاءة القناة بزيادة طاقتها العددية والاستيعابية، وما ترتب عن ذلك من زيادة متوسط العبور اليومي للسفن العابرة للقناة، لافتًا إلى ارتفاع متوسط العبور اليومي بالقناة إلى 72 سفينة خلال العام الميلادي الجاري، وتحقيق القناة لأعلى معدلات عبورها اليومية في مارس الماضي بعبور 107 سفن.

وشدد على أن مشروعات تطوير المجرى الملاحي للقناة التي تحظى بدعم ومتابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ستظل صمام الأمان للحفاظ على المكانة الرائدة للقناة في المجتمع الملاحي كأسرع وأقصر وأكثر الطرق الملاحية أمانًا والوجهة الرئيسية لحركة التجارة العالمية العابرة من الشرق إلى الغرب والعكس.

وأضاف رئيس الهيئة أن قناة السويس تمضي قدمًا نحو استكمال استراتيجية تطوير المجرى الملاحي؛ من خلال تسريع وتيرة العمل للانتهاء من تنفيذ مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة وفق الجدول الزمني المحدد لما سيكون له من مردود إيجابي على زيادة معدلات الأمان الملاحي في هذا القطاع المهم بنسبة 28%، وزيادة القدرة الاستيعابية للقناة بنحو 6 سفن إضافية.

وتصدرت حركة الملاحة اليوم، من اتجاه الشمال سفينة الحاويات العملاقة MAERSK HANOI  بحمولة كلية 160 ألف طن، في رحلتها القادمة من إيطاليا والمتجهة إلى المملكة العربية السعودية، فيما جاءت سفينة الحاويات MURCIA MAERSK التي ترفع علم الدنمارك على رأس قافلة الجنوب بحمولة كلية قدرها 222 ألف طن في رحلتها القادمة من ماليزيا والمتجهة إلى المغرب.

وسجلت حركة الملاحة بالقناة، اليوم، عبور أنواع مختلفة من السفن العملاقة، حيث تعبر 16 سفينة حاويات و22 سفينة صب، بالإضافة إلى عبور 16 ناقلة، و7 سفن كيماويات، و22 سفينة من الأنواع المختلفة تتنوع ما بين سفن متعددة الأغراض وسفن بضائع عامة وسفن دحرجة وغيرها.                    

هيئة قناة السويس أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس

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