الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: 95 عقد عمل لذوي الهمم بالإسماعيلية

وزارة العمل
وزارة العمل


 أعلنت وزارة العمل تسليم 95 عقد عمل لذوي همم من محافظة الإسماعيلية، بشركة دبي أباريل للملابس الجاهزة، وشركة صن شاين للملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة، في إطار خطة الوزارة لتوفير فرص عمل لائقة وحقيقية لتلك الفئة داخل منشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتوفير فرص عمل مناسبة لذوي الهمم، واستيفاء نسبة الـ 5 % كما حددتها مواد القانون رقم 10 لسنة 2018، وتوفير فرص تدريب لهم على المهن المطلوبة في سوق العمل.
وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم - أنها تلقت تقريراً من محمد طلعت مدير مديرية العمل بالإسماعيلية أشار فيه إلى أن التعينات الجديدة تأتي في إطار تنفيذ القانون، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل.
كما التقى مدير المديرية أثناء تسليم العقود مدير شئون العاملين بشركة دبي أباريل ميسون سليم محمد التي يبلغ عدد العاملين بها 1513 عاملا ، بحضور سامية عبد السلام مدير إدارة التفتيش، وحمدى السيد مفتش عمل، وجيهان بركات مفتش عمل، وإبراهيم حلمي مدير إدارة العلاقات العامة، و ابتسام إبراهيم مفتش عمل، للتنسيق والتعاون مع الشركة لمتابعة تعيين مزيد من ذوي الهمم.
وأضاف مدير المديرية استمرار السعي للتنسيق مع شركات القطاع الخاص لتوفير مزيد من فرص العمل للشباب من ذوي الهمم و استيفاء نسبة المشتغلين منهم داخل تلك المنشآت، والتأكد من تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص برعاية ذوي الإعاقة، وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وأحكامه الخاصة بتشغيلهم من خلال الأجهزة والمكاتب التابعة للمديرية.

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