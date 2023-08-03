علاء عابد: القمة المصرية-اليونانية تهدف لتعزيز مكافحة الهجرة غير الشرعية

قال علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، إن القمة المصرية اليونانية المقرر عقدها اليوم بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان، بمدينة العلمين الجديدة، تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين خاصة مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

وأوضح النائب علاء عابد، في تصريحات صحفية اليوم، أن مصر واليونان تربطهما علاقات استراتيجية في كافة المجالات، مشيرا إلى أن الحضارة اليونانية والحضارة المصرية تتشابه في الكثير مما يؤكد التشابه بين الشعبين المصري واليونانية.

وأكد أن القمة ستتطرق إلى زيادة المشروعات الاقتصادية والاستثمارية في مجالات الطاقة خاصة الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة خاصة أن اليونان لديها خبرة كبيرة في طرق وآليات استخدام الهيدروجين الأخضر.

وتابع النائب أن القمة ستشهد مباحاثات النفط والطاقة بين البلدين واستثمارات الشركات اليونانية في أنشطة البحث والاستكشاف في مصر، وعمليات الربط الكهربائي.

وأشار رئيس لجنة النقل والمواصلات إلى أن هذه أول زيارة رسمية لرئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس بمثابة تأكيد على المكانة الكبيرة التي تحظى بها مصر ليس فقط عند الشعب اليوناني وإنما مكانتها الكبيرة عند القيادة السياسية اليونانية وأهمية مصر الإقليمية و الدولية بالنسبة لكافة المجالات المختلفة، علاوة على تأكيدها على الأمن والاستقرار الذي تعيشه مصر مما ينعكس على الشرق الأوسط ككل.

ومن المقرر أن تعقد القمة المصرية اليونانية، اليوم الخميس، في مدينة العلمين الجديدة، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء اليونان كرياكوس ميتسوتاكيس، الذي يصل اليوم إلى مصر برفقة وزيري الخارجية والدفاع جورجيوس جيرابتريديس، ونيكولاس ديندياس وعدد كبير من المسئولين اليونانيين في إطار رغبة البلدين دعم العلاقات الثنائية والتعاون في شتى المجالات.