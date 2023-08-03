الخميس 03 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

علاء عابد: القمة المصرية-اليونانية تهدف لتعزيز مكافحة الهجرة غير الشرعية

النائب علاء عابد
النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس

قال علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، إن القمة المصرية اليونانية المقرر عقدها اليوم بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان، بمدينة العلمين الجديدة، تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين خاصة مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

وأوضح  النائب علاء عابد، في تصريحات صحفية اليوم، أن مصر واليونان تربطهما علاقات استراتيجية في كافة المجالات، مشيرا إلى أن الحضارة اليونانية والحضارة المصرية تتشابه في الكثير مما يؤكد التشابه بين الشعبين المصري واليونانية.

وأكد أن القمة ستتطرق إلى زيادة المشروعات الاقتصادية والاستثمارية في مجالات الطاقة خاصة الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة خاصة أن اليونان لديها خبرة كبيرة في طرق وآليات استخدام الهيدروجين الأخضر.

وتابع النائب أن القمة ستشهد مباحاثات النفط والطاقة بين البلدين واستثمارات الشركات اليونانية في أنشطة البحث والاستكشاف في مصر، وعمليات الربط الكهربائي.

وأشار رئيس لجنة النقل والمواصلات إلى أن هذه أول زيارة رسمية لرئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس بمثابة تأكيد على المكانة الكبيرة التي تحظى بها مصر ليس فقط عند الشعب اليوناني وإنما مكانتها الكبيرة عند القيادة السياسية اليونانية وأهمية مصر الإقليمية و الدولية بالنسبة لكافة المجالات المختلفة، علاوة على تأكيدها على الأمن والاستقرار الذي تعيشه مصر مما ينعكس على الشرق الأوسط ككل.

ومن المقرر أن تعقد القمة المصرية اليونانية، اليوم الخميس، في مدينة العلمين الجديدة، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء اليونان كرياكوس ميتسوتاكيس، الذي يصل اليوم إلى مصر برفقة وزيري الخارجية والدفاع جورجيوس جيرابتريديس، ونيكولاس ديندياس وعدد كبير من المسئولين اليونانيين في إطار رغبة البلدين دعم العلاقات الثنائية والتعاون في شتى المجالات.

استخدام الهيدروجين الهجرة غير الشرعية الربط الكهربائي الشركات اليونانية الطاقة النظيفة القمة المصرية اليونانية بمدينة العلمين الجديدة رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يُعدّل معايير صرف الدعم النقدى من الدولة للمواطنين

أسماء المتوفين والمصابين فى حادث تصادم بطريق الإسكندرية الصحراوى (صور)

"العيشة فى الحرام تنتهى بالموت".. تفاصيل جديدة صادمة فى "مقتل سيدة المطرية"

أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية في البنوك اليوم الخميس

شروط صرف "تكافل وكرامة" بعد قرار رئيس الوزراء بتعديل المعايير

تنسيق كلية التمريض 2023 في جميع المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لياو ليتشيانج

حشد التوافق ومواصلة التعاون فى بناء طريقى الحرير الأخضر والرقمى

ماجد حبته

صراع ثلاثى فى كوبا

خالد عكاشة

ما الذى يجرى فى الساحل الإفريقى؟

محاسن السنوسي

إفريقيا شركاء لا أجراء

مدحت بشاى

فى مئوية البطريرك 117

عبد الرحيم طايع

السوشيال ميديا التى صارت مخيفة!

د هند جاد

دكر سوشيالجى

حسين دعسة

كيف يرى مستشار الرئيس الأوكرانى العالم بعد الحرب؟

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه

"الخارجية الفلسطينية": إسرائيل تستغل غياب تطبيق حل الدولتين لضم الضفة الغربية

إصابة 97 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلى