الخميس 03 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ كفر الشيخ: حملات نظافة وإزالة الإشغالات ورفع 2240 طن مخلفات

حملات نظافة
حملات نظافة

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن قرى ومدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، تشهد حملات مكبرة لرفع تراكمات القمامة من الشوارع والطرق العامة ورفع الإشغالات، وتمهيد وتسوية الطرق الداخلية، بالإضافة إلى تطهير الترع والمصارف، حفاظًا على بيئة صحية نظيفة خالية من الأمراض والأوبئة، إضافة لمراجعة التراخيص القانونية للمنشآت والمحال التجارية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشنّت الأجهزة التنفيذية حملات نظافة شاملة بجميع مراكز ومدن المحافظة الـ14، شملت رفع الإشغالات، وتراكمات القمامة من جانبي الطريق وتقليم وقص الأشجار وذلك لإضفاء مظهر جمالي لائق لمداخل المدن، وتمكنت الحملات من رفع 2240 طنًا من المخلفات.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تم رفع 2240 طن قمامة بالشوارع والميادين والطرق الرئيسية، بـ14 مركزًا ومدينة، وجرى نقل القمامة بالمقالب الرئيسية، مؤكدًا المتابعة المستمرة لرفع الأتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير أماكن تجميع الأتربة والقمامة بعد رفعها أولًا بأول.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه رؤساء مجالس المدن والوحدات القروية باستمرار حملات النظافة، لرفع المخلفات من الطرق والشوارع والميادين بكل قرى ومراكز وأحياء المحافظة، للارتقاء بالمستوى العام للنظافة والحفاظ على البيئة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على بذل مزيد من الجهد للنهوض بكل الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة في قطاع النظافة بكافة الطرق الممكنة، وفقًا للإمكانات المتاحة والعمل على تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة، وفقًا لرؤية مصر 2030.

نظافة باعوض كفر الشيخ دسوق قلين

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