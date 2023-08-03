"بيطرى الدقهلية": تحصين 117 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع

قال مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية، الدكتور السيد الحسنين المتولي، إنه تم تحصين 117 ألف رأس ماشية، خلال الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، التي بدأت 15 يوليو الماضي بمختلف وحدات ومراكز المحافظة.

وأكد مدير المديرية- في بيان اليوم الخميس- استمرار تحصين الماشية بصفة دورية للوقاية من مختلف الأمراض المحتملة، ومتابعة ومراقبة أسواق الماشية وتطهيرها بالتنسيق بين الإدارات البيطرية والوحدات المحلية، وتقوم لجان الإرشاد بعقد ندوات التوعية لأصحاب المزارع والمربين؛ للتعريف بأهمية التحصينات ضد مختلف الأمراض الوبائية.

وأشار إلى أن الحملات والقوافل المجانية مستمرة في مختلف مراكز وقرى المحافظة حتى الانتهاء من تحصين جميع أعداد الثروة الحيوانية، مناشدا المربين الالتزام بالتحصينات والتعاون مع الفرق لإنجاح الحملة والحفاظ على الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض، مؤكدا أن الدولة تعمل على زيادة الإنتاج الحيواني لتلبية احتياجات المواطنين.