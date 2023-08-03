الخميس 03 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"بيطرى الدقهلية": تحصين 117 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع

رأس ماشية
رأس ماشية

قال مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية، الدكتور السيد الحسنين المتولي، إنه تم تحصين 117 ألف رأس ماشية، خلال الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، التي بدأت 15 يوليو الماضي بمختلف وحدات ومراكز المحافظة.

وأكد مدير المديرية- في بيان اليوم الخميس- استمرار تحصين الماشية بصفة دورية للوقاية من مختلف الأمراض المحتملة، ومتابعة ومراقبة أسواق الماشية وتطهيرها بالتنسيق بين الإدارات البيطرية والوحدات المحلية، وتقوم لجان الإرشاد بعقد ندوات التوعية لأصحاب المزارع والمربين؛ للتعريف بأهمية التحصينات ضد مختلف الأمراض الوبائية.

وأشار إلى أن الحملات والقوافل المجانية مستمرة في مختلف مراكز وقرى المحافظة حتى الانتهاء من تحصين جميع أعداد الثروة الحيوانية، مناشدا المربين الالتزام بالتحصينات والتعاون مع الفرق لإنجاح الحملة والحفاظ على الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض، مؤكدا أن الدولة تعمل على زيادة الإنتاج الحيواني لتلبية احتياجات المواطنين.

احتياجات المواطنين 117 ألف رأس ماشية الأمراض الوبائية الحمى القلاعية والوادي المتصدع الحمى القلاعية وحمي الوادي المتصدع الحمى القلاعية الحملة القومية للتحصين الحفاظ على الثروة الحيوانية

الأكثر قراءة

أسماء المتوفين والمصابين فى حادث تصادم بطريق الإسكندرية الصحراوى (صور)

"العيشة فى الحرام تنتهى بالموت".. تفاصيل جديدة صادمة فى "مقتل سيدة المطرية"

رئيس الوزراء يُعدّل معايير صرف الدعم النقدى من الدولة للمواطنين

تنسيق كلية التمريض 2023 في جميع المحافظات

السفير السعودى يفتتح المقر الجديد لمركز خدمات التأشيرات "تأشير"

"قعدة حشيش" تنتهى بقتل امرأة وحبس طليقها الجزار فى المطرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لياو ليتشيانج

حشد التوافق ومواصلة التعاون فى بناء طريقى الحرير الأخضر والرقمى

ماجد حبته

صراع ثلاثى فى كوبا

خالد عكاشة

ما الذى يجرى فى الساحل الإفريقى؟

محاسن السنوسي

إفريقيا شركاء لا أجراء

مدحت بشاى

فى مئوية البطريرك 117

عبد الرحيم طايع

السوشيال ميديا التى صارت مخيفة!

د هند جاد

دكر سوشيالجى

حسين دعسة

كيف يرى مستشار الرئيس الأوكرانى العالم بعد الحرب؟

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه

"الخارجية الفلسطينية": إسرائيل تستغل غياب تطبيق حل الدولتين لضم الضفة الغربية

إصابة 97 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلى