الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إيبارشية المنيا تُهنئ الأنبا باسيليوس بتذكار السيامة الأسقفية

باسيليوس فوزي
باسيليوس فوزي

ذكر المكتب الإعلامي عن إيبارشية المنيا، أن الأب عمانوئيل عبد الله، وكيل المطرانية، وجميع كهنة الإيبارشية، والأخوات الراهبات، وشعب الإيبارشية، ومكاتب التنمية، والعمل الإيبارشي، والتعليم المسيحي، والمكتب الإعلامي، ومدارس الراعى الصالح، وكافة الأنشطة والخدمات بالايبارشية، يقدمون التهنئة إلى نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران الإيبارشية، بمناسبة تذكار سيامته الأسقفية. متمنين له خدمة ورسالة روحية مباركة مثمرة مع دوام الصحة والبركة، ووافر النعم الإلهية من الروح القدس، لإتمام رسالته المقدسة.

كما ذكر المكتب الإعلامي عن إيبارشية المنيا، أن نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، تفقد مساء أمس، الأنشطة الصيفية، بكنيسة مار جرجس، ببني مزار.

جاء ذلك بحضور الأب أوغسطينوس سامي، راعي الكنيسة، حيث اطمئن صاحب النيافة على جميع الأنشطة الخدمية بالكنيسة، مقدمًا كلمات التشجيع لأبناء الرعية، مؤكدًا لهم أهمية الالتزام بآداب الكنيسة، وحضور القداس الإلهي بانتظام، وممارسة الأسرار المقدسة.

وأشار الأب المطران في حديثه مع خدام الكنيسة، إلى ضرورة استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، لجذب مخدوميهم، وإيصال التكوين الروحي لهم، بطرق سهلة، وشيقة.

كما ذكر المكتب الإعلامي عن إيبارشية المنيا، أن الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، استقبل نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، في الندوة التكوينية الثالثة بالإيبارشية.

وتستمر هذه الندوة، حتى الخامس من الشهر الجاري، تحت إشراف مكتب التعليم المسيحي الإيبارشي، وذلك بمبنى الخدمات والتكوين، بسمالوط.

ورحب الأنبا باسيليوس بالأنبا باخوم، مؤكدًا في كلمته التشجيعية لأبنائه الشباب، أهمية الاستفادة من جميع فقرات الندوة، حيث ألقى نيافة الأنبا باخوم محاضرة حول "قانون الزواج في الكنيسة الكاثوليكية".

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