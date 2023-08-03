أكاديمية البحث العلمى تشيد بمعسكر ريادة الأعمال فى جامعة أسيوط

قال الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، إن المعسكر التدريبي لنادي ريادة الأعمال يأتي في إطار الدور الذي تقوم به حاضنة الأعمال؛ لتعزيز مفاهيم ريادة الأعمال، ورفع درجة الوعي لدى الطلاب، والخريجين؛ بريادة الأعمال، وفق استراتيجية الجامعة في تنمية نشاط ريادة الأعمال لدى الشباب.

وأعربت الدكتورة وفاء عبدالرشيد، المشرف على نوادي ريادة الأعمال بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا؛ عن إعجابها بنشاط معسكر نادي ريادة الأعمال بجامعة أسيوط، وما يتضمنه من برامج تدريبية حول إنشاء المشروعات، وريادة الأعمال، والتحول الرقمي، ومعارض للمشروعات الطلابية ذات الأفكار الإبداعية، وذلك في إطار زيارتها لجامعة أسيوط، وكان في استقبالها الدكتور أحمد عبدالمولى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وصرح الدكتور أحمد عبدالمولى بأن الزيارة تأتي في إطار متابعة نشاط نادي ريادة الأعمال بالجامعة، الذي يعنى باحتضان الأفكار الإبداعية لطلاب، وخريجي جامعة أسيوط، وكذلك طلاب ما قبل مرحلة التعليم الجامعي، وذلك ضمن رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

جدير بالذكر أن الدكتورة وفاء عبدالرشيد قامت بجولة تفقدية لوحدة نقل التكنولوجيا المتكاملة ونادي ريادة الأعمال بالجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبدالرحمن حيدر، المشرف على نادي ريادة الأعمال جامعة أسيوط، ومستشار رئيس الجامعة للذكاء الاصطناعي، والدكتور حمدي زيدان مدير وحدة نقل التكنولوجيا المتكاملة ITTU بجامعة أسيوط ومدير نادي ريادة الأعمال بالجامعة، والدكتور علاء فرح منسق نادى ريادة الأعمال بالجامعة، والأستاذ إيهاب سيد رئيس اللجان في نادي ريادة الأعمال.

وأشادت بنشاطهما وبدورهما المميز في تنمية قدرات طلاب، وخريجي ريادة الأعمال بجامعة أسيوط، إطلاق مسابقات حول: أفضل مشروع طلابي، وأفضل شركة ناشئة، وأفضل فريق طلابي، وأفضل سيرة ذاتية، ومقابلة شخصية، وخطة تسويق، وتسويق رقمي، وخطة أعمال، ونموذج ربحي، وفكرة مجتمعية.

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