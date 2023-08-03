الخميس 03 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار زيت الطعام اليوم الخميس لدى تجار الجملة

زيوت
زيوت

تشهد أسعار زيت الطعام اليوم الخميس 3-8-2023، حالة من الاستقرار في جميع الأنواع، لدى تجار الجملة، وخيم الهدوء والثبات لدى المستهلك خلال التعاملات.

أسعار زيت الطعام اليوم

استقر سعر طن زيت الذرة الخام في السوق المحلي، عند 43,500 جنيه للطن ،وثبتت أسعار زيت الذرة المكرر، على نفس مستوياتها الشرائية، عند 51,500 جنيه للطن، وشهد سعر طن زيت الصويا المكرر، ثباتًا في قيمته، مسجلًا 47,500 جنيه للطن وثبتت أسعار زيت عباد الشمس المكرر، عند مستوى 50,500 جنيه للطن، وثبت سعر زيت الأولين، مسجلًا 48,500 جنيه للطن.

سعر الزيت للمستهلك

وبلغ سعر زيت  ذرة "700 مل" نحو 62 جنيهًا، وسجل سعر زيت ذرة "1" لتر 70 جنيهًا، وزيت عباد 2.25 لتر 125 جنيهًا، وزيت  ذرة "750 مل" 50 جنيهًا، وسعر زيت  "700 مل" 42 جنيهًا، وزيت  خليط "1" لتر 62 جنيهًا، بينما سجل سعر زيت عباد 1.6 لتر 82 جنيهًا.

سعر الزيت التمويني 

وتطرح وزارة التموين زجاجة الزيت على بطاقة الدعم التمويني بسعر30 جنيها وتقوم بطرح الزجاجة في المجمعات الاستهلاكية حر بـ35 جنيها. 

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