"القاهرة الإخبارية": إعلام روسيا تعلن إضافة النرويج إلى لائحة الدول غير الصديقة

أعلن إعلام روسيا أن موسكو أضافت النرويج إلى لائحة الدول "غير الصديقة"، حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وفي 2022 أدرجت الحكومة الروسية قائمة الدول غير الصديقة من اليونان والدنمارك وسلوفينيا وكرواتيا وسلوفاكيا.

ووفقًا للبيان الذي أصدره مجلس الوزراء الروسي: "لا تعد القائمة التي صادقت عليها الحكومة وثيقة نهائية، ومع الأخذ بعين الاعتبار الأعمال العدائية للدول الأجنبية الموجهة ضد البعثات الروسية في الخارج، يمكن توسيعها".