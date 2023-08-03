اليوم.. محاكمة متهمين بتهمة خطف طالب بمنطقة الزيتون

تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، اليوم الخميس، محاكمة متهمين بتهمة خطف طالب بسبب خلافات مالية مع والده.

البداية بتلقي قوات الأمن بقسم شرطة الزيتون التابع لمديرية أمن القاهرة، من إحدى السيدات التي تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية ومقيمة بمنطقة الزيتون التابعة لمحافظة القاهرة، بتغيب نجلها طالب مقيم بذات الدائرة، عقب انتهاء اليوم الدراسي بالمدرسة.

كشفت التحريات وبجمع المعلومات وبالتعامل الفني، تمكنت الأجهزة الأمنية من التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين مقيمين بدائرة القسم، كما تم تحديد مكان وجود المتهمين.