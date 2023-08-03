أسعار الدواجن اليوم الخميس 3 أغسطس 2023

شهدت أسعار الدواجن تراجعا في الأسعار خلال الفترة الماضية، حيث تراجعت ما يقرب من 10 جنيهات خلال الأيام القليلة الماضية، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

ونستعرض في السطور التالية أسعار أعلاف الدواجن خلال بداية التعاملات في بورصة الدواجن، والتي جاءت كالتالي:

أسعار الدواجن البيضاء اليوم الخميس 3 أغسطس 2023

سجلت أسعار لحم الفراخ البيضاء اليوم الخميس 3 أغسطس في بورصة الدواجن 59 جنيها للكيلو، وتباع إلى المستهلك بـ 66 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم الفراخ الساسو اليوم الخميس 3 أغسطس في بورصة الدواجن 95 جنيه للكيلو، وتباع إلى المستهلك بـ103 جنيهات للكيلو.

سجلت أسعار لحم الفراخ البلدي اليوم الخميس 3 أغسطس في بورصة الدواجن 95 جنيه للكيلو، وتباع إلي المستهلك بـ103 جنيهات للكيلو.

سجلت أسعار لحم الفراخ أمهات اليوم الخميس 3 أغسطس في بورصة الدواجن 52 جنيه للكيلو، وتباع إلي المستهلك بـ 59 جنيها للكيلو.

أسعار البط والحمام اليوم الخميس

سجلت أسعار لحم لحم بط (بلدي) في بورصة الدواجن اليوم الخميس 3 أغسطس 100 جنيه للكيلو.

سجلت أسعار لحم بط (مسكوفي) في بورصة الدواجن اليوم الخميس 3 أغسطس 100 جنيه للكيلو.

سجلت أسعار رومى أبيض لحم بداره (14ك : 22ك) في بورصة الدواجن اليوم الخميس 3أغسطس 100 جنيه للكيلو.

سجلت أسعار لحم بياض أبيض (بطاريات) في بورصة الدواجن اليوم الخميس 55 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم السمان في بورصة الدواجن اليوم الخميس 3 أغسطس 65 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم فخد نعام في بورصة الدواجن اليوم الخميس 3 أغسطس 255 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم نعام (مشفي) في بورصة الدواجن اليوم الخميس 3 أغسطس 355 جنيها للكيلو.

أسعار الرومي ولحم البياض

سجلت أسعار رومى برونزى لحم بداره (4ك : 6ك) في بورصة الدواجن اليوم الخميس 3 أغسطس 80 جنيها للكيلو

سجلت أسعار لحم بياض أبيض ( أرضي ) في بورصة الدواجن اليوم الخميس 3 أغسطس 57 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار زغاليل الحمام (الجوز) في بورصة الدواجن اليوم الخميس 3 أغسطس 120 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بط (مولار)في بورصة الدواجن اليوم الخميس 60 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بط(فرنساوي) في بورصة الدواجن اليوم الخميس 3 أغسطس 55 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم نعام القائم في بورصة الدواجن اليوم الخميس 3 أغسطس 120 جنيها للكيلو.