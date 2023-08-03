"البيضاء" بـ65 جنيهًا.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

استقرت أسعار الدواجن اليوم الخميس في الأسواق، حيث سجل سعر الفراخ البيضاء للكيلو في في المزرعة 60 جنيهًا، بينما يصل للمستهلك بسعر 65 جنيهًا، وسجل سعر الفراخ الساسو للكيلو في المزرعة بين 93 و95 جنيهًا، بينما يصل للمستهلك بسعر 100 جنيه.

وبلغ سعر الفراخ البلدي للكيلو في المزرعة 95 جنيهًا، بينما يصل للمستهلك بسعر 100 جنيه، وبلغ سعر الفراخ الأمهات الأبيض في المزرعة 52، فيما يصل للمستهلك بسعر 57 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم:

وتراوح سعر البيض الأحمر للكرتونة في المزرعة بين 102 و105 جنيهات، فيما يصل للمستهلك بسعر 110 جنيهات، وتراوح سعر البيض الأبيض للكرتونة في المزرعة بين 98 و103 جنيهات، فيما يصل للمستهلك بسعر 108 جنيهات، فيما تراوح سعر البيض البلدي للكرتونة في بورصة الدواجن لما بين 104 و112 جنيهات، فيما يصل للمستهلك بسعر 117 جنيهًا.