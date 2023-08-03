تقرير: 6.5 مليار شخص عانوا من ارتفاع درجات الحرارة فى يوليو الماضى

حذر تقرير حديث من مخاطر ارتفاع درجات الحرارة عالميًا، حيث بيّن التقرير الذي نقلته صحيفة لوس أنجلوس تايمز تأثر 81٪ من سكان العالم من الحرارة في شهر يوليو المنصرم.

ارتفاع الحرارة عالميًا

ووفقًا للتقرير الذي أصدرته المنظمة الإخبارية غير الربحية كلايمت سنترال، فقد شعر بارتفاع درجات الحرارة خلال يوليو المنصرم ما يقرب من 6.5 مليار شخص- أو 81٪ من سكان العالم، حيث شهدت 4700 مدينة ارتفاعًا قياسيًا في الحرارة في شهر يوليو.

وقال التقرير: إن شهر يوليو المنصرم كان الأكثر سخونة على هذا الكوكب، حيث تأثر أربعة من بين كل خمسة بشر بالحرارة بشكل يومي طوال شهر يوليو، واعتبر التقرير أن الارتفاع الكبير في درجات الحرارة في يوليو المنصرم لم يكن سيحدث لولا تغير المناخ.

ووفقًا للتقرير، فقد بلغت ذروة الارتفاع في درجات الحرارة في يوم 10 يوليو، عندما شهد 3.5 مليار شخص ارتفاعًا غير مسبوق في الحرارة، وتابع التقرير: أن النشاط البشري والانبعاثات الحرارية أدت لتغير المناخ الذي أدى بدوره إلى ارتفاع درجات الحرارة.

وقال أندرو بيرشينج، نائب رئيس العلوم في كلايمت سنترال، خلال مؤتمر صحفي: ما يحدث الآن أمر غير طبيعي تمامًا، ولكن المشكلة في أن الظروف المناخية الحالية والحرارة العالية سوف تصبح أكثر شيوعًا وأكثر قسوة، حيث نستمر في ضخ المزيد والمزيد من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، الأمر الذي يؤدى إلى ارتفاع الحرارة.

وسبق وقال بحث صادر عن World Weather Attribution: إن موجات الحرارة الشديدة التي ضربت جنوب غرب الولايات المتحدة وأوروبا والصين في وقت واحد في يوليو لم تكن لتتحقق لولا تغير المناخ، ووجدت الدراسة أن الاحتباس الحراري الناتج عن احتراق الوقود الأحفوري أدى إلى ارتفاع درجة حرارة الموجة الحرارية الأوروبية 4.5 درجة، والموجة في الولايات المتحدة والمكسيك 3.6 درجة أعلى، والموجة في الصين 1.8 درجة.