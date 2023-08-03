الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انطلاق مبادرة "اتعلم.. اتحصن" لمواجهة ظاهرة التسرب التعليمي في مطروح

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تابع عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح يرافقه إسماعيل جاتو، وكيل المديرية، انطلاق فعاليات مبادرة ( اتعلم.. اتحصن ) للاخصائيين الاجتماعيين بالتعليم والأزهر والرائدات الصحيات بالقاعات المخصصة للتدريب في ديوان عام المديرية، والتي تشمل دورات تدريبية مكثفة وورش عمل تستهدف التبصير بخطورة ظاهرة التسرب التعليمي والسبل المتاحة لمواجهتها، في إطار تعاون منظم بين التربية والتعليم والأزهر والمديرية الصحة والمجلس القومي للسكان وذلك وفقا لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.

وأكد وكيل تعليم مطروح أن ورش العمل التبصيرية تأتي في ضوء اهتمام الدولة بالطالب علمياً وثقافياً واجتماعياً وحمايته من أخطار وأضرار التسرب التعليمي، كذلك تعريف الأخصائيين الاجتماعيين بالتعليم والأزهر والرائدات الصحيات بالدور المنوط بهم لتوعية الطلاب وأولياء الأمور بخطورة التسرب، بالإضافة إلى تنمية مهارات الأخصائي الاجتماعي في دراسة الظواهر الاجتماعية والتعرف على أسبابها وطرق علاجها وتنمية مهاراتهم في سبل التواصل والاتصال مع المجتمع الخارجي للحد من ظاهرة التسرب.

وأوضح أن ورش العمل تتم تحت إشراف توجيه عام التربية الاجتماعية وإدارات التدريب والتعليم الابتدائي والإعدادي والعلاقات العامة والإعلام، ويتم تنفيذها للوقوف على أسباب التسرب التعليمي وكيفية مواجهة حالات التسرب وبحث الأسباب التى تؤدى إلى هذه الظاهره وخطط العلاج القادرة على الحد بصورة كبيرة من تلك الظاهرة.

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الظواهر الاجتماعية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح المجلس القومي للسكان تعليم مطروح محافظ مطروح وكيل تعليم مطروح

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