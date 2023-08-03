حملات تموينية مكبرة للرقابة على السلع الغذائية في دمياط

أعلن المحاسب حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، عن متابعات مكثفة وحملات تفتيش مكبرة لضبط ومراقبة الأسواق وثلاجات المجمدات بقطاع جنوب دمياط تحت إشراف ومتابعة عبد الخالق فرج نائب مجلس المدينة لقطاع جنوب .

و تتابع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط ، بحضور البدري النمر مفتش التموين ،و محمد أيمن مفتش الأغذية ،و فاطمة العجمي مديرة إدارة شئون البيئة بمجلس المدينة ،و والدكتورة ولاء جعفر الطب البيطري ، و إبراهيم السيد عبد الرازق هيئة سلامة الغذاء ، اليوم جولة تفتيشية كبري تم خلالها التحقق من مدي صحة وسلامة المواد الغذائية والاستهلاكية وجودة أماكن تخزينها ومحال بيع المجمدات.

تهدف هذه الجولات إلى تعزيز ثقة المواطن بالمواد الغذائية المتواجدة في الأسواق وضمان إلتزام التجار بالمعايير الصحية المعتمدة في تخزين وعرض المنتجات والبضائع وطرق التخلص من المواد منتهية الصلاحية والتأكد من ضبط أسعار السلع ورخص المحلات .. يأتي ذلك في إطار الجهد المستمر للوصول إلى أفضل الخدمات المقدمة للمواطنين .

