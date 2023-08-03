الخميس 03 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملات تموينية مكبرة للرقابة على السلع الغذائية في دمياط

تموين دمياط
تموين دمياط

أعلن المحاسب  حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، عن متابعات مكثفة وحملات تفتيش مكبرة لضبط ومراقبة الأسواق وثلاجات المجمدات بقطاع جنوب دمياط  تحت إشراف ومتابعة عبد الخالق فرج نائب مجلس المدينة لقطاع جنوب .

و تتابع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط ، بحضور  البدري النمر مفتش التموين  ،و محمد أيمن مفتش الأغذية ،و فاطمة العجمي مديرة إدارة شئون البيئة بمجلس المدينة ،و والدكتورة  ولاء جعفر الطب البيطري ، و إبراهيم السيد عبد الرازق هيئة سلامة الغذاء ، اليوم جولة تفتيشية كبري تم خلالها التحقق من مدي صحة وسلامة المواد الغذائية والاستهلاكية وجودة أماكن تخزينها ومحال بيع المجمدات.

تهدف هذه الجولات إلى تعزيز ثقة المواطن بالمواد الغذائية المتواجدة في الأسواق وضمان إلتزام التجار بالمعايير الصحية المعتمدة في تخزين وعرض المنتجات والبضائع وطرق التخلص من المواد منتهية الصلاحية والتأكد من ضبط أسعار السلع ورخص المحلات .. يأتي ذلك في إطار الجهد المستمر للوصول إلى أفضل الخدمات المقدمة للمواطنين .
 

محافظ دمياط محافظة دمياط دمياط تموين دمياط تموين دمياط الجديده

الأكثر قراءة

سعر الدولار فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 3-8-2023

دعاء وأذكار الصباح اليوم الخميس 3-8-2023

"كنت سالف منه فلوس وعايرنى بيها" تفاصيل مصرع شاب بطلق نارى بالصف

تنسيق كلية التمريض 2023 في جميع المحافظات

حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة الخميس 3-8-2023

أسعار الذهب اليوم الخميس 3-8-2023 فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لياو ليتشيانج

حشد التوافق ومواصلة التعاون فى بناء طريقى الحرير الأخضر والرقمى

ماجد حبته

صراع ثلاثى فى كوبا

خالد عكاشة

ما الذى يجرى فى الساحل الإفريقى؟

محاسن السنوسي

إفريقيا شركاء لا أجراء

مدحت بشاى

فى مئوية البطريرك 117

عبد الرحيم طايع

السوشيال ميديا التى صارت مخيفة!

د هند جاد

دكر سوشيالجى

حسين دعسة

كيف يرى مستشار الرئيس الأوكرانى العالم بعد الحرب؟

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

"الخارجية الفلسطينية": إسرائيل تستغل غياب تطبيق حل الدولتين لضم الضفة الغربية

إصابة 97 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلى

إصابة 6 إسرائيليين جراء إطلاق نار شرقى القدس