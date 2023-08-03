ضبط (79) مخالفة تموينية في حملات رقابية على المخابز والأسواق

كشف السيد دايره - المشرف العام على مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق لضبط المخالفين.

تشكلت مجموعة من الحملات تحت إشراف على حسن- وكيل المديرية و محمد زغلول مدير إدارة الرقابة التموينية ،حيث قامت الحملات المجمعة بالمديرية ( قسم البيوع التجاريه) ناحيه ( اجا ) وبمشاركة مديري الادارات التالية( بندر ميت غمر -جمصة -السنبلاوين -ميت سلسيل-بنى عبيد – دكرنس-اجا -المطرية).تم تحرير (79) مخالفة تموينية في حملات رقابية على المخابز والأسواق.

في مجال المخابز تم تحرير (41) محضر:

محاضر تجميع بطاقات بعدد ( 118 بطاقه)و توقف عن الإنتاج وعدم وجود قائمة بيانات.

وعدم إعطاء بون صرف ،و محاضر عدم مطابقة للمواصفات و نقص وزن مابين (16-6) جم.

وفي مجال الأسواق تم تحرير (38) محاضرعدم إعلان عن الاسعار، بيع بأزيد من السعر(سجائر ) عدم وجود شهادة صحية ، غلق في مواعيد العمل الرسمية (تاجرتموينى).

سلع مجهولة المصور ، مزاولة نشاط بدون ترخيص، الاستيلاء على سلع مدعمة وبيعها في السوق السوداء، محطة وقود بدون ترخيص.

ومن حيث المضبوطات حيث تم التحفظ على4000 لتر سولار- 1276 أسطوانة غاز منزلى-500 لتر بنزين 80 - 55 علبه سجائرمتنوعة -10 كرتونه سناكس.

هذا ويؤكد المشرف العام على استمرار الحملات التموينيةللحفاظ على الدعم المستحق للمواطنين من قبل الدولة.