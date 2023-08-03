الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ضبط (79) مخالفة تموينية في حملات رقابية على المخابز والأسواق

مخالفة تموينية
مخالفة تموينية

كشف السيد دايره - المشرف العام على مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق لضبط المخالفين.

تشكلت مجموعة من الحملات تحت إشراف على حسن- وكيل المديرية و محمد زغلول مدير إدارة الرقابة التموينية ،حيث قامت الحملات المجمعة بالمديرية ( قسم البيوع التجاريه) ناحيه ( اجا ) وبمشاركة مديري الادارات التالية(  بندر ميت غمر -جمصة -السنبلاوين -ميت سلسيل-بنى عبيد – دكرنس-اجا -المطرية).تم تحرير (79) مخالفة تموينية في حملات رقابية على المخابز والأسواق.

في مجال المخابز تم تحرير (41) محضر:
محاضر  تجميع بطاقات بعدد ( 118 بطاقه)و توقف عن الإنتاج وعدم وجود قائمة بيانات. 
وعدم  إعطاء بون صرف ،و محاضر عدم مطابقة للمواصفات  و نقص وزن مابين (16-6) جم.

 وفي مجال الأسواق  تم تحرير (38) محاضرعدم إعلان عن الاسعار، بيع بأزيد من السعر(سجائر ) عدم وجود شهادة صحية ، غلق في مواعيد العمل الرسمية (تاجرتموينى).
 سلع مجهولة المصور ، مزاولة نشاط بدون ترخيص، الاستيلاء على سلع مدعمة وبيعها في السوق السوداء، محطة وقود بدون ترخيص. 
ومن حيث المضبوطات حيث تم التحفظ على4000 لتر سولار- 1276 أسطوانة غاز منزلى-500 لتر بنزين 80 - 55 علبه سجائرمتنوعة   -10 كرتونه سناكس.

 هذا ويؤكد المشرف العام على استمرار الحملات التموينيةللحفاظ على الدعم المستحق للمواطنين من قبل الدولة.

 

الاستيلاء علي سلع مدعمة الرقابة التموينية الدكتور علي المصيلحي الدكتور أيمن مختار الحملات الرقابية الحملات التموينية التموين والتجارة الداخلية

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