الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ارتفاع عدد ضحايا حادث الدائرى الأوسطي إلى 3 وفيات

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

كشف مصدر أمني عن ارتفاع عدد ضحايا انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الأوسطي إلى 3 وفيات 

وكان لقي شخص مصرعه وأصيب 8 آخرين في حادث انقلاب سيارة أعلى الطريق الأوسطي بجنوب الجيزة

كانت البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق الصحراوى فى جنوب الجيزة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية. 

وتبين بالفحص، اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق، و نتج عنه وفاة شخص، و إصابة 8 آخرين، ونقلوا جميعهم إلى المستشفى، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

إتخاذ الإجراءات القانونية اختلال عجلة القيادة أعلى الطريق الأوسطي ارتفاع عدد ضحايا اختلال عجلة الخدمات المرورية الطريق الصحراوي

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