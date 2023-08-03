تشاينا ديلى: محطات الطاقة فى الصين تتجاوز ذروة طاقتها بسبب ارتفاع درجات الحرارة

قالت صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية، ان محطات للطاقة الكهرومائية في الصين تتجاوز ذروة طاقتها مع الارتفاع الكبير في الطلب على الكهرباء بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

أكد التقرير أنه مع الارتفاع الكبير في الطلب على الكهرباء بسبب ارتفاع درجات الحرارة ، سجلت ست محطات للطاقة الكهرومائية على نهر اليانجتسي مؤخرًا قممًا جديدة في تنظيم الحمل، حيث تجاوزت أعلى مستوياتها 32 مليون كيلوواط.

ويشير تنظيم الأحمال إلى قدرة محطة الطاقة على الحفاظ على مستوى جهد ثابت مع تدفق الكهرباء من المحطة ، على الرغم من تقلبات إمدادات الطاقة، حيث ساعدت المحطات في مقاطعات هوبي وسيشوان ويوننان في التخفيف من نقص الكهرباء في شرق ووسط الصين.

وقال لي بنج، أحد كبار المسؤولين: "منذ بداية يوليو ، زاد إنتاج محطات الطاقة بشكل كبير ، حيث بلغ 97 وحدة في ست محطات طاقة متتالية في ذروة التشغيل ، وتجاوز أعلى توليد يومي للطاقة 900 مليون كيلوواط / ساعة".

وقال: "أحدث تنظيم لحمل الذروة حطم الرقم القياسي السابق البالغ 26.175 مليون كيلوواط الذي تم التوصل إليه في عام 2022 ليومين متتاليين".

وأشار إنه في 11 يوليو، كانت جميع وحدات توليد الطاقة الكهرومائية الثمانية في محطة شيانججيابا للطاقة الكهرومائية وجميع الوحدات الـ 16 في محطة بايهيتان للطاقة الكهرومائية تعمل بكامل طاقتها ، مما أدى إلى تنظيم ذروة الحمل بأكثر من 28 مليون كيلوواط.

في اليوم التالي ، كانت محطات الطاقة الكهرومائية تعمل بكامل طاقتها ، مما أدى إلى تنظيم ذروة الحمل بأكثر من 32 مليون كيلوواط.

وقال “لي” إنهم يبذلون قصارى جهدهم لتلبية متطلبات الكهرباء للإنتاج والحياة اليومية، وإننا نحسن بشكل ديناميكي الجدولة والعمليات المشتركة لمحطات الطاقة وننظم عملياتها وإدارتها ، بما يضمن الاستفادة القصوى من موارد المياه في إطار فرضية ضمان سلامة السيطرة على الفيضانات".