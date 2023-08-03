محمد كروم لـ«الشاهد»: عبود الزمر جري تجهيزه لتولي رئاسة مصر

كشف محمد كروم، المنشق عن الجماعة الإسلامية، عن التحولات التي مر بها والده بعد انضمامه لتنظيم الجهاد.

وقال “كروم” خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": “كنت مثل أي طفل يرى في والده المثل الأعلى”، مُشيرًا إلى أن والده كان قياديًا بتنظيم الجهاد، واعتاد نقل كل ما يتأثر به إلىنا داخل المنزل.

وتابع: “كنت طفلًا غير قادر على التمييز بين الخطاء والصواب”.

وتابع:"عبود الزمر كان رمزًا يسمع عنه الجميع، وسقف المجموعات التكفيرية كلها، وكان نجم الجماعات الإسلامية في هذا الوقت، وأشهر سجين سياسي في العالم، وارتبط اسمه بقتل رئيس جمهورية، والأهم أنه كان يجري تجهيزه لتولي الرئاسة خلفًا للرئيس السادات في 1981".