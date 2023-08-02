التحويلات المرورية بعد إغلاق شارع يحيى إبراهيم بالزمالك

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، استكمال تنفيذ الأعمال الخاصة بمحطة مترو أنفاق الزمالك بشارع يحيى إبراهيم في الاتجاه القادم من شارع 26 يوليو اتجاه شارع عزيز أباظة.. الأمر الذي يترتب عليه الغلق الكلي لشارع يحيى إبراهيم في الوصلة من شارع السيد البكري حتى شارع حسن عاصم.

وأوضحت الإدارة أنه سيتم تنفيذ الأعمال بشارع يحيى إبراهيم في الاتجاه القادم من شارع 26 يوليو اتجاه شارع عزيز أباظة تحديداً (فيما قبل شارع حسن عاصم مباشرة).

وأشارت إلى أن الأعمال سيترتب عليها الغلق الكلى لشارع يحيى إبراهيم في الوصلة من شارع السيد البكري حتى شارع حسن عاصم.. وذلك خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 2/8/2023 ولمدة (7) أيام فقط على أن يتم إعادة الشيء لأصله عقب الانتهاء من الأعمال في تمام الساعة 6 صباحاً.

ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.