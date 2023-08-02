الأربعاء 02 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التحويلات المرورية بعد إغلاق شارع يحيى إبراهيم بالزمالك

الإدارة العامة لمرور
الإدارة العامة لمرور

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، استكمال تنفيذ الأعمال الخاصة بمحطة مترو أنفاق الزمالك بشارع يحيى إبراهيم في الاتجاه القادم من شارع 26 يوليو اتجاه شارع عزيز أباظة.. الأمر الذي يترتب عليه الغلق الكلي لشارع يحيى إبراهيم في الوصلة من شارع السيد البكري حتى شارع حسن عاصم.

وأوضحت الإدارة أنه سيتم تنفيذ الأعمال بشارع يحيى إبراهيم في الاتجاه القادم من شارع 26 يوليو اتجاه شارع عزيز أباظة تحديداً (فيما قبل شارع حسن عاصم مباشرة).

وأشارت إلى أن الأعمال سيترتب عليها الغلق الكلى لشارع يحيى إبراهيم في الوصلة من شارع السيد البكري حتى شارع حسن عاصم.. وذلك خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 2/8/2023 ولمدة (7) أيام فقط على أن يتم إعادة الشيء لأصله عقب الانتهاء من الأعمال في تمام الساعة 6 صباحاً.

ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

الأكثر قراءة

محامى "كهربا" يكشف مفاجأة بشأن غرامة الزمالك.. ويؤكد: أنتظر اعتذار الشيبى للأهلى

مرتضى منصور يعلن رحيله عن الزمالك

توقعات الأرصاد.. أمطار تصل لرعدية فى عدة مناطق بالجمهورية

"رفضت الزواج منه".. مقتل سيدة على يد عاطل فى المنوفية

أحمد موسى يكشف تفاصيل فيلم الإرهابية المفبرك عن مصر

قرار عاجل من نقيب المهندسين بشأن قيد خريجى المعاهد الهندسية غير المعتمدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لياو ليتشيانج

حشد التوافق ومواصلة التعاون فى بناء طريقى الحرير الأخضر والرقمى

ماجد حبته

صراع ثلاثى فى كوبا

خالد عكاشة

ما الذى يجرى فى الساحل الإفريقى؟

محاسن السنوسي

إفريقيا شركاء لا أجراء

مدحت بشاى

فى مئوية البطريرك 117

عبد الرحيم طايع

السوشيال ميديا التى صارت مخيفة!

د هند جاد

دكر سوشيالجى

حسين دعسة

كيف يرى مستشار الرئيس الأوكرانى العالم بعد الحرب؟

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

"الخارجية الفلسطينية": إسرائيل تستغل غياب تطبيق حل الدولتين لضم الضفة الغربية

إصابة 97 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلى

إصابة 6 إسرائيليين جراء إطلاق نار شرقى القدس