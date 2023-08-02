الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير اقتصادى: أمريكا مُقبلة على 3 سنوات فى منتهى السوء والتدهور ماليًا

الدكتور مصطفى بدرة
الدكتور مصطفى بدرة

قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن عبء الدين الأمريكي، الذي تخطى التريليون دولار، مردوده أدى لغلق وإتلاف عدد كبير من البنوك، ووكالة فيتش للتصنيف رصدت أخطاء في أمريكا مما دعاها لخفض التصنيف إلى aa+.

وأكد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن أمريكا مقبلة على 3 سنوات في منتهى السوء والتدهور ماليًا واقتصاديًا؛ بسبب الخلافات الداخلية والحرب الروسية الأوكرانية. 

البيت الأبيض اتهم وكالة فيتش بالتعنت

وتابع، أن البيت الأبيض اتهم وكالة فيتش بالتعنت بسبب تخفيض التصنيف، خاصة أن هناك انتخابات رئاسية مقبلة في 2024 في أمريكا ستتأثر بتلك التقارير، ووزيرة الخزانة الأمريكية عارضت قرار وكالة فيتش ووصفته بالتعسفي والمخالف للواقع.

وأردف، أن العالم يتجه لمساندة الحروب والإرهاب وهناك تباطؤ في الاستثمار ومعدلات النمو في بعض الدول الأوروبية أصبحت بالسلب. 

الخبير الاقتصادي أمريكا 3 سنوات منتهى السوء التدهور ماليا الحرب الروسية الأوكرانية

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