الأربعاء 02 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

فى اليوم العالمى للبطيخ.. تعرف على فوائده لصحتك العقلية والجسدية

البطيخ
البطيخ

يُعدّ البطيخ إحدى أكثر فواكه الصيف انتعاشًا وترطيبًا، ويمكن أن يجعلك على الفور تشعر بتحسن في يوم حار ومشمس، حيث يتميّز بفوائد عديدة لصحة الإنسان خاصة الصحة العقلية، وتزامنًا مع اليوم العالمي للبطيخ يستعرض «الدستور» فوائده للصحة وفقًا لـ«Mayo».

بحسب أبحاث غذائية حديثة، يحتوي البطيخ على مخزن لفيتامين ب 6، وهو عنصر غذائي يساعد الجسم على إنتاج المواد الكيميائية في الدماغ التي تخفف التوتر والقلق ونوبات الهلع.

يقلل من مستويات القلق

ويعد البطيخ مصدرًا ممتازًا لفيتامين C وA وE ، كما يمكن أن يقلل من مستويات القلق لديك لأن نقص هذه العناصر الغذائية يمكن أن يكون أحد مسببات القلق.

ووجدت دراسة أجريت عام 2012 من أحد الاستشاريين الغذائيين أن مستويات فيتامين A وC وE كانت أقل بشكل ملحوظ في المرضى الذين يعانون من اضطراب القلق العام أو الاكتئاب مقارنة بالضوابط الصحية.

تحسين صحة القناة الهضمية

كما يمكن للبطيخ تحسين صحة القناة الهضمية، لما يحتويه على مادة البوليفينول التي تعزز نمو البكتيريا المفيدة في القناة الهضمية، حيثُ هذه الزيادة في البكتيريا المفيدة قد تساعد في نفس الوقت على تحسين الهضم، وهناك علاقة قوية بين القلق واضطرابات الأمعاء، لذلك لا ينبغي أن نتفاجأ من أنه مع تحسن حالة واحدة، قد تتحسن الحالة الأخرى أيضًا.

الترطيب الجيد يمكن أن يساعد في القلق

يعتبر البطيخ مصدرًا ممتازًا للمياه، من الجوانب التي غالبًا ما يتم تجاهلها في النهج الغذائي للقلق ضمان الترطيب الكافي.

ولكن يمكن أن يؤدي تناول البطيخ على معدة فارغة إلى رفع مستويات الكورتيزول، حيثُ يمكن أن يكون ضارًا لشخص يعاني من عدم تحمل الفركتوز وقد يرفع مستويات الكورتيزول في الجسم مما قد يؤدي إلى مقاومة الأنسولين.

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