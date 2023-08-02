قناة الناس| مرات ابنى بتعاملنى وِحِش ومش قادرة أسامحها.. أمين الفتوى يرد

أجاب د. محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة تدعى "حياة"، مفاده "أنها تعاني من سوء معاملة زوجة ابنها لها، وأصبحت لا تطيق تصرفاتها معها وخاصة بعدما اعتدت عليها بالضرب، وترفض الصلح معها خاصة أن ابنها في صف زوجته، فما حكم رفضها للصلح؟".

وقال أمين الفتوى، الأربعاء، خلال برنامج "فتاوى الناس"، المذاع عبر قناة "الناس"، إنّ كل هذه التصرفات غير مقبولة ليست من الدين، وحرام شرعًا، ومسألة الاعتذار أو قبول الرجوع، أمر يخص الإنسان وحده.

وتابع أمين الفتوى: "إذا قبلت الاعتذار بشرط أن يكون الخطأ ليس منها وتكون صاحبة حق، فلها أجر من عند الله، فإذا رفضت فالأمر لها وهى صاحبة القرار فى ذلك".

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.