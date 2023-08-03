الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر اليورو اليوم الخميس 3-8-2023

سعر اليورو
سعر اليورو

استقر سعر اليورو خلال تعاملات اليوم الخميس عند نفس المستوى السعري الذي سجله منذ عدة أشهر، مع ثبات سعر الجنيه المصري مقابل العملات، كما استقرت أسعار العملات العربية والأجنبية في أغلب البنوك ، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر اليورو اليوم الخميس 3-8-2023.

سعر اليورو اليوم 

  • سعر اليورو في البنك الأهلي المصري: 33.76 جنيه للشراء، و33.99 للبيع.
  • سعر اليورو في بنك مصر:  33.76 جنيه للشراء، و33.99 للبيع.
  • بلغ سعر اليورو في بنك القاهرة: 33.87 جنيه للشراء، و34.10 للبيع.
  • البنك التجاري الدولي: 33.87 جنيه للشراء، و34.11 للبيع.

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  • بنك الإسكندرية: 33.87 جنيه للشراء، و 34.10 للبيع.
  • المصرف المتحد: 33.77 جنيه للشراء، و 34.10 للبيع.
  • البنك المصري الخليجي: 33.86 جنيه للشراء، و34.11 للبيع.
  • بنك كريدي أجريكول مصر: 33.87 جنيه للشراء، و34.10 للبيع.

سعر العملات الأجنبية 

سعر الجنيه الاسترليني في البنك الأهلي المصري: 39.24 جنيه للشراء، و39.50 للبيع، وفي البنك التجاري الدولي: 39.37 جنيه للشراء، و39.63 للبيع، وفي بنك المصرف المتحد:39.24 جنيه للشراء، و39.63 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع، وفي البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، و8.25 للبيع، وفي بنك المصرف المتحد: 7.95 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري: 99.38 جنيه للشراء، و100.33 للبيع، وفي البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، و100.68 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري:8.38 جنيه للشراء، و8.39 للبيع، وفي بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و8.39 للبيع.

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