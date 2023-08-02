تنطلق غدًا.. محافظة البحر الأحمر تُطلق مبادرة «الحيود المرجانية» لتنشيط السياحة

خطوات جادة تبذلها محافظة البحر الأحمر، للحفاظ على ثروات المحافظة والحياة البحرية النادرة في المنطقة، استعدادًا لإطلاق مشروعًا الحيود المرجانية الصناعية أمام سواحل مدينة الغردقة، حيث يهدف المشروع إلى تعزيز السياحة البحرية وتوفير بيئة آمنة للحياة البحرية المتنوعة.

ويعتبر مشروع “الحيود المرجانية” ضمن جهود الحكومة للحفاظ على البيئة البحرية والحيود المرجانية الطبيعية، حيث تعمل بالتعاون مع جمعية الحفاظ على البيئة (هيبكا) وقطاع محميات البحر الأحمر.

وتسلط المبادرة الضوء على أهمية الحفاظ على الحيود المرجانية الطبيعية، التي تعاني من ضغوط الغوص المتكررة، ومن المتوقع أن يعزز المشروع رياضة الغوص على الآثار الغارقة ويجذب عشاق هذه الرياضة من جميع أنحاء العالم إلى المنطقة.

ويسهم المشروع في تحويل المعدات الصناعية المغمورة إلى حيود مرجانية طبيعية، مما سيعزز التنوع البيولوجي للبحر الأحمر ويساهم في زيادة المخزون الطبيعي للأسماك.

وكشف الدكتور محمود حنفي، أستاذ البيئة البحرية والمستشار البيئي لمحافظة البحر الاحمر، أن هذه المبادرة تمثل خطوة كبيرة نحو الحفاظ على الحيود المرجانية المصرية، والتي تُعتبر أحد أهم الملاجئ المرجانية في العالم، موكدا أن المشروع يعد الأول من نوعه في مصر وافريقيا لدعم تنمية السياحة البحرية والحفاظ علي الشعاب المرجانية.

وتحتفل المحافظة غدًا الخميس، بإطلاق المشروع، بحضور العديد من الشخصيات البارزة والمهتمين بحماية البيئة والسياحة البحرية للاحتفال بإطلاق هذه المبادرة الهامة.

ويعكس المشروع التعاون الفعال بين جمعية الحفاظ على البيئة "هيبكا" ومحميات البحر الأحمر والمحافظة البحر الأحمر، ويُؤكد المشروع علي دعم الدولة المصرية للاستدامة البيئية والحفاظ على ثروات البحر الأحمر للأجيال الحالية والقادمة، واستغلال الموارد الطبيعية وتنميتها واستخدام الأدوات العلمية لتطويرها.