الأربعاء 02 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تنطلق غدًا.. محافظة البحر الأحمر تُطلق مبادرة «الحيود المرجانية» لتنشيط السياحة

مناطق الحيود المرجانية
مناطق الحيود المرجانية

خطوات جادة تبذلها محافظة البحر الأحمر، للحفاظ على ثروات المحافظة والحياة البحرية النادرة في المنطقة، استعدادًا لإطلاق مشروعًا الحيود المرجانية الصناعية أمام سواحل مدينة الغردقة، حيث يهدف المشروع إلى تعزيز السياحة البحرية وتوفير بيئة آمنة للحياة البحرية المتنوعة.

IMG-20230802-WA0007

ويعتبر مشروع “الحيود المرجانية” ضمن جهود الحكومة للحفاظ على البيئة البحرية والحيود المرجانية الطبيعية، حيث تعمل بالتعاون مع جمعية الحفاظ على البيئة (هيبكا) وقطاع محميات البحر الأحمر.

وتسلط المبادرة الضوء على أهمية الحفاظ على الحيود المرجانية الطبيعية، التي تعاني من ضغوط الغوص المتكررة، ومن المتوقع أن يعزز المشروع رياضة الغوص على الآثار الغارقة ويجذب عشاق هذه الرياضة من جميع أنحاء العالم إلى المنطقة.

IMG-20230802-WA0005

ويسهم المشروع في تحويل المعدات الصناعية المغمورة إلى حيود مرجانية طبيعية، مما سيعزز التنوع البيولوجي للبحر الأحمر ويساهم في زيادة المخزون الطبيعي للأسماك.

وكشف الدكتور محمود حنفي، أستاذ البيئة البحرية والمستشار البيئي لمحافظة البحر الاحمر، أن هذه المبادرة تمثل خطوة كبيرة نحو الحفاظ على الحيود المرجانية المصرية، والتي تُعتبر أحد أهم الملاجئ المرجانية في العالم، موكدا أن المشروع يعد الأول من نوعه في مصر وافريقيا لدعم تنمية السياحة البحرية والحفاظ علي الشعاب المرجانية.

IMG-20230802-WA0006

وتحتفل المحافظة غدًا الخميس، بإطلاق المشروع، بحضور العديد من الشخصيات البارزة والمهتمين بحماية البيئة والسياحة البحرية للاحتفال بإطلاق هذه المبادرة الهامة.

ويعكس المشروع التعاون الفعال بين جمعية الحفاظ على البيئة "هيبكا" ومحميات البحر الأحمر والمحافظة البحر الأحمر، ويُؤكد المشروع علي دعم الدولة المصرية للاستدامة  البيئية والحفاظ على ثروات البحر الأحمر للأجيال الحالية والقادمة، واستغلال الموارد الطبيعية وتنميتها واستخدام الأدوات العلمية لتطويرها.

الآثار الغارقة الحكومة المصرية الشعاب المرجانية السياحة البحرية ثروات البحر الأحمر تنوع البيولوجي دعم السياحة واستخدام مدينة الغردقة محميات البحر الاحمر محافظة البحر الاحم

مواد متعلقة

بعد منعه 60 يوماً.. استئناف الصيد بـ"السنار" في البحر الأحمر

الأكثر قراءة

محامى "كهربا" يكشف مفاجأة بشأن غرامة الزمالك.. ويؤكد: أنتظر اعتذار الشيبى للأهلى

"قعدة المزاج بين شاب وطليقته تحولت لجريمة".. ماذا حدث داخل شقة المطرية؟

قرار عاجل من نقيب المهندسين بشأن قيد خريجى المعاهد الهندسية غير المعتمدة

تنسيق كلية التمريض 2023 في جميع المحافظات

متاح.. مصاريف جامعة الأهرام الكندية 2023 والأوراق المطلوبة للتقديم

اللواء فؤاد علام: الإخوان لن تقوم لهم قائمة ولو بعد 50 سنة لأنهم فقدوا السند الشعبى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لياو ليتشيانج

حشد التوافق ومواصلة التعاون فى بناء طريقى الحرير الأخضر والرقمى

ماجد حبته

صراع ثلاثى فى كوبا

خالد عكاشة

ما الذى يجرى فى الساحل الإفريقى؟

محاسن السنوسي

إفريقيا شركاء لا أجراء

مدحت بشاى

فى مئوية البطريرك 117

عبد الرحيم طايع

السوشيال ميديا التى صارت مخيفة!

د هند جاد

دكر سوشيالجى

حسين دعسة

كيف يرى مستشار الرئيس الأوكرانى العالم بعد الحرب؟

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

"الخارجية الفلسطينية": إسرائيل تستغل غياب تطبيق حل الدولتين لضم الضفة الغربية

إصابة 97 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلى

إصابة 6 إسرائيليين جراء إطلاق نار شرقى القدس