" حياة كريمة" و"أنت الحياة" لتنمية المواطن المصري البسيط في القرى والمحافظات الأكثر احتياجًا

أطلقت مبادرة حياة كريمة مبادرة "أنت الحياة" لتقديم أنشطة وفعاليات جديدة سواء الأنشطة الرياضية والمسابقات، فضلًا عن الأنشطة الثقافية والفنية لدعم المرأة والشباب والأطفال وكبار السن وتوعية المرأة اجتماعيًا وصحيًا ونفسيًا ودينيًا من أجل توفير حياة آمنة للمواطن المصري، واستكمالًا للدور الذي تقوم به في تطوير وتنمية قرى الريف المصري لدعم الفئات الأولى بالرعاية بالتطور الفكري.

قال محمد السيد أحد شباب محافظة الغربية المستفيدين من مبادرة أنت الحياة: "ساعدتني مبادرة أنت الحياة في الكثير من الخدمات والدورات التدريبية الثقافية واستفاد منها عدد كبير من الشباب من الفاعليات الثقافية والتوعية ومنها البعد عن الإدمان وغيرها، وتأهيل المرأة المصرية، وليس تطوي البنية التحتية فقط لكن ساعدتنا في العديد من الخدمات التي تفيد المجتمع والشباب".

وأضافت بسمة عمارة إحدى الفتيات بمحافظة الغربية: "عملت المبادرة ندوات توعوية إرشادية للسيدات للتنظيم الأسري واستفاد منها أنا عدد كبير من الفتيات ودورات تدريبية لشباب الخريجين لمساعدتهم على استخدام التكنولوجيا الحديثة، والتدريب على المهارات الوظيفية لمساعدتنا أثناء العمل والبحث علي وظيفة تناسب جميع الفئات العمرية".

وأشار حسين علي: "استفاد عدد كبير من الطلاب بدعم من مبادرة أنت الحياة التابعة لحياة كريمة بعد أن خصصت عددًا كبيرًا من القوافل التعليمية لمساعدتهم إلى النهوض بنظام التعليم الأساسي ما قبل الجامعي وتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية من خلال مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية وتقديم خدمات تعليمية مجانية للطلاب".

جاء ذلك بعد أن تم إطلاق مبادرة "أنت الحياة" التي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة تأتي من أجل تنمية المواطن المصري البسيط في القرى والمحافظات الأكثر احتياجًا، والتي تعد أول فعالية توعوية تستهدف توعية المرأة والشباب والأطفال وكبار السن توعية اجتماعية وصحية ونفسية ودينية وتعليمية وثقافية.