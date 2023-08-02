ضحى عاصى: لا يوجد لدينا قانون للحفاظ على تراثنا

قالت الدكتورة ضحى عاصى، إن مصر لا يوجد لديها قانون لحماية التراث، وأن مسألة الحفاظ على التراث يخضع إلى قوانين وزارة الآثار، إضافة إلى قوانين تنظيم المخطوطات والمبانى من خلال مجلس التنسيق الحضاري.

أضافت عاصي، ضمن فعاليات صالون القاهرة الدولي بمركز سينما الحضارة بدار الأوبرا أننا للأسف ليس لدينا سجل للحفاظ على التراث اللامادي مثل الأرشيفات، مشيرة إلى أنه يجب النظر فى ذلك.

فيما تحدث د.محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور" حول مسألة: هل الصحافة تعتبر وثيقة تاريخية أم لا؟ معتبرًا أن البعض ما زال يشكك فى مهنة الإعلام، وأن هناك قوى أخرى تؤثر فيه؛ لافتًا إلى أننا فى حاجة للاتفاق حول الصحافة الورقية الأكثر توثيقًا للتراث، خاصة فى ظل انتشار الإعلام الرقمى.

أضاف "الباز" ضمن فعاليات صالون القاهرة الدولي بمركز سينما الحضارة بدار الأوبرا، أن الصحافة الورقية ستظل مصدرًا للتوثيق، موجهًا الشكر للإذاعي أحمد عطاالله على برنامجه "مصر تغنى" إيمانًا بدوره للحفاظ على التراث.

كان محمد حميدة، رئيس الصالون، قد رحب بعودة نشاط صالون القاهرة الثقافي الدولي، تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، وقطاع الفنون التشكيلية، بمشاركة نخبة من الكُتاب والأدباء في مصر والعالم العربي.

قال حميدة إن الندوة جاءت تحت عنوان "الإعلام وتوثيق التراث"، بمشاركة نخبة من رجال الإعلام والثقافة والسفراء العرب، بقاعة سينما الحضارة بقطاع الفنون التشكيلية في دار الأوبرا المصرية.

وحرصت أمال رضا، الأمين العام المساعد لصالون القاهرة الثقافي الدولي على طرح ومناقشة الموضوعات والقضايا المهمة، مشيرة إلى أن الصالون يهتم بمشاركة النخب الفكرية والثقافية والطلاب والباحثين في فعالياته، بما يحقق أقصى استفادة بين الأجيال المختلفة، والاستماع لوجهات النظر المتعددة.