الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"مصر أكتوبر" يطلق مبادرة لدعم الفتيات اليتيمات المقبلات على الزواج

جيهان مديح ومحافظ
جيهان مديح ومحافظ دمياط

أطلق حزب مصر أكتوبر مبادرة لدعم 10 فتيات يتيمات مقبلات على الزواج، من خلال تسليمهن أجهزة كهربائية مقدمة من الحزب.

ووزعت الدكتورة چيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، بمشاركة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عددا من الأجهزة الكهربائية تضمنت "غسالة، بوتاجاز، وثلاجة" لهولاء الفتيات، وذلك إيذانًا بإطلاق مبادرة لدعم 10 فتيات يتيمات من المقبلات على الزواج بتسليمهن أجهزة كهربائية مقدمة من الحزب.

وأكدت "مديح" أن حزب مصر أكتوبر يعمل على قدم وساق من أجل المساهمة في خدمة المجتمع والأكثر احتياجًا، من خلال عدد من المبادرات التي أطلقها خلال الفترة الماضية في إطار تفعيل استراتيجية التنمية المجتمعية التضامنية.

وأعربت رئيس حزب مصر أكتوبر عن تقديرها لجهود محافظ دمياط من أجل دفع عجلة التنمية على أرض محافظة دمياط، وتعاونها الدائم من أجل خدمة المجتمع، كما سلمت محافظ دمياط درعًا تذكاريًا خلال اللقاء.

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