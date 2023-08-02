بمشاركة محمد الباز.. بدء فعاليات صالون القاهرة الدولى بسينما الحضارة (صور)

بدأت، منذ قليل، فعاليات صالون القاهرة الدولي بمركز سينما الحضارة بدار الأوبرا المصرية، بمشاركة الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسى إدارة وتحرير جريدة الدستور، وكوكبة من نجوم الثقافة أبرزهم النائبة الدكتورة ضحى عاصي والدكتور زين عبدالهادي، رئيس مكتبة العاصمة الإدارية، والدكتور حسين الهنداوي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، والإعلامي أحمد عطاالله مقدم برنامج "مصر تغنى".

من جانبه، رحب الكاتب الصحفي والشاعر محمد حميدة، رئيس الصالون، بعودة نشاط صالون القاهرة الثقافي الدولي، تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، وقطاع الفنون التشكيلية، بمشاركة نخبة من الكتاب والأدباء في مصر والعالم العربي.

وقال محمد حميدة: تحت عنوان "الإعلام وتوثيق التراث"، وبمشاركة نخبة من رجال الإعلام والثقافة والسفراء العرب، يشرفنا حضوركم للفاعلية بدار الأوبرا المصرية قاعة سينما الحضارة بقطاع الفنون التشكيلية.

كما حرصت أمال رضا، الأمين العام المساعد لصالون القاهرة الثقافي الدولي، على طرح ومناقشة الموضوعات والقضايا المهمة، مشيرة إلى أن الصالون يهتم بمشاركة النخب الفكرية والثقافية والطلاب والباحثين في فعالياته، بما يحقق أقصى استفادة بين الأجيال المختلفة، والاستماع لوجهات النظر المتعددة.

أيضًا أعرب الكاتب الصحفي رحاب الدين الهواري، رئيس مجلس أمناء صالون القاهرة الثقافي الدولي، عن سعادته باستئناف الصالون الثقافي، من خلال مناقشة التراث الفني والثقافي، ودور الإعلام بمختلف أشكاله، في التأصيل لهويتنا الثقافية والتراثية.