الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس 3 أشخاص لحيازتهم كمية من المواد المخدرة بالمطرية

حبس
حبس

أمرت نيابة المطرية، اليوم الأربعاء، بحبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بحيازة مواد مخدرة بمنطقة المطرية.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين وإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوي لفحصها وإرسال تقرير مفصل عنها.

البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 3 أشخاص حال تواجدهم بالمنطقة محل الواقعة، وبحوزتهم كمية من مخدر الهيروين وزنت 500 جرام و300 جرام من مخدر الاستروكس  ومبلغ مالي، 2 هاتف محمول.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، والهواتف المحمولة  لتسهيل الاتصال بعملائهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.

استروكس أجهزة الأمنية التحريات الأمنية الهواتف المحمول المبلغ المالى

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